Le Live France Bleu Cotentin : Ulysse Mars

Originaire de Cherbourg, le chanteur à texte Ulysse Mars vous fait voyager à travers ses paroles intimistes et vivantes, et à la fois douces et dynamiques.

Bercé dans la musique dès son enfance entre Brel et Brassens, Ulysse Mars se jette rapidement dans le grand bain en apprenant la guitare à 12 ans auprès du guitariste de jazz manouche Stéphane Fleury, puis vers 14 ans en faisant ses premiers concerts dans des bars du Cotentin.

Après des études musicales (dont l'option musique du Lycée Millet), Ulysse Mars voyage de ville en ville, et de lieu en lieu, désireux de connaissances et d'expériences.

Finalement, l'artiste se lance définitivement dans la composition et la chanson. Il formera un duo, devenant trio puis quatuor, d'où un premier EP sort en 2020. S'en suit la réalisation du clip de sa chanson Lou.

Aujourd’hui, son travail se concentre sur l’écriture de nouvelles chansons, l’étude de la musique et de la voix, et la volonté de faire entendre ses chansons au plus grand nombre.

Ulysse Mars annonce une sortie d’album pour la rentrée de septembre 2023, huit chansons enregistrées à Paris, que nous avons pu entendre lors de son concert à la ferme de Renouville le 27 mai dernier, France Bleu Cotentin vous partage ce moment...

Ulysse Mars au micro d'Emmanuel Gouache

Et c'est dans la cour de la ferme, face aux murs de pierres chauffées par le soleil du printemps qu'Emmanuel et Ulysse échangent sur La Manche, Equeurdreville et la fuite vers la Bretagne de l'artiste.

Ulysse Mars à la guitare et au chant, Benjamin Coum au piano, dans les rues d'Aerschott... une ville qui se trouve au nord de Bruxelles.