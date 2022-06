Le nouvel album de Coffees and Cigarettes en présentation dans la Nouvelle Scène France Bleu Berry !

Coffees and Cigarettes est un duo cordes-voix imaginé par l'argentonnais Renaud Druel... Rollercoaster le nouvel album de C and C vacille entre humour et nostalgie, un savant mélange de hip-hop et de rock'n'roll à découverte dans la Nouvelle Scène en compagnie de Manuel Bonnefond !