Le nouvel album de STARTIJENN "Talm ur galon" sort dans les bacs le 08 avril : découvrez le clip

Le groupe emblématique de la transe bretonne se dévoile ici sous un jour nouveau inattendu et réussit le tour de force d’être à la fois grand public et expérimental. Il illustre à sa manière une identité musicale bretonne moderne et incisive

Unité de temps et de lieu pour le beau clip en noir et blanc "Skilfoù an noz" - Les griffes de la nuit, extrait de l’album "Talm ur galon" - sortie le 8 avril - et réalisé par Yannick Derennes assisté de Stéfan Girres.

DESCRIPTION

Titre : Skilfoù an noz

Interprètes / Acteurs : Startijenn

Réalisateur : Yannick Derennes

Son : Ludovic Mesnil et Tangi Oillo (prises), Ludovic Mesnil (mixage) et Bruno Gruel (mastering)

Compositeurs / Auteurs : Tangi Le Gall-Carré, Lionel Le Page, Tangi Oillo, Youenn Roue et Julien Stévenin

Production : Paker Prod (2022)

REALISATION

Tourné en un jour au Hang’Art Studio dans les côtes d’Armor dans un décor unique, un fond uni blanc ou gris selon les moments de la chanson, le clip présente les cinq musiciens de Startijenn de la manière la plus simple et directe possible dans un registre « live » dans lequel le groupe excelle, dans l’expression totale de leur musique : pleins d’énergie. La sobriété de la mise en scène est renforcée par l’esthétique de noir et blanc, en lien avec la direction artistique de l’album et des photos réalisées pour celui-ci. Le groupe est filmé en entier à deux caméras pour pouvoir varier rapidement les plans dans le montage afin de respecter le rythme du morceau ; puis certaines séquences des instruments effectuant des solos sont extraites. L’installation lumière, principalement un éclairage en douche et l’utilisation de modeleurs, permet de changer d'ambiance d’une séquence à l’autre et de renforcer les contrastes. Laisser la place à la mélodie et au verbe ainsi qu’à l’énergie folle dégagée par le groupe, voilà l’enjeu de ce tournage marathon et de ce pari … réussi !

Yannick Derennes est réalisateur vidéo. Il vit et exerce en Bretagne depuis 20 ans. Il effectue ses premiers pas dans la captation vidéo évènementielle en 2001 et va ainsi, entre projets institutionnels et artistiques, acquérir son expérience auprès de divers publics. Depuis les scènes de festivals (Vieilles Charrues, Transmusicales, Interceltique…) jusqu’aux films de promotion du territoire, son approche est à la fois très technique et artistique. Il aime créer des ambiances, raconter des histoires, traduire en image l’essence même de ses sujets. Pour retrouver une partie de son travail : yannickderennes

PAROLES SKILFOÙ AN NOZ

Skilfoù an noz

Funk an ton, ma gwerzenn zo don evel ur gwerz Unaniñ ar chadenn gant ur boblañs a-serzh

Krenañ al leur gant ur plin uhel war skeulenn Richter Pobl a zañs zo kreñv evel ur panzer

Un dañser zo priziusoc’h ‘vit kant mil stream

Ur skoed a-dal d'ar c’haoc’h a strev an ardivink Selaou ‘ta Jacques hag e c’hwec’h kordenn strink

Nerzh an hengoun a vir ur strakell diouzh an tuning Paket e vi etre skilfoù an noz 'vel gant Freddy gant A.R.Y

Kavout a ri an nor digor pa po ezhomm goudor pa gari Kompren a ri aze hon tro-spered

Gant ar fest-noz omp bet savet ha n’eo ket gant ar stered

Eus ar c’havell d’an arched, heñchet

Gant ur c’hast a levezon sanket ennomp evel ur c’hleze don Gwriziennoù don a ro d’an den ur spered sonn

Hor yezh a red en hor gwazhiennoù evel ma red an albumin oc’h enebiñ ouzh korfoù-eskern ganto filc’hier troet war an tu-gin

Ni zo danvez-tarzh ha ket hini Plevin

Ni zo ‘tal sal ar fest ha prest d’he deviñ Ivin ma biz kreiz a gresk da vout ur skilfenn Ni ‘vo ar re o bounto ‘tal dor an Ifern

Les griffes de la nuit

Funkise le morceau, mon vers est profond comme une complainte

Afin d'unir la chaîne d'un peuple et qu’il se tienne debout

De faire trembler le sol avec un Plin haut placé sur la gamme de Richter Un peuple qui danse est puissant comme un panzer

Un danseur est, pour nous, plus précieux que cent mille streams Il est un rempart face à la médiocrité que nous crache la machine Écoute donc Jacques et ses six cordes de cristal

La force de la tradition nous préserve de la misère culturelle

Tu seras prisonnier des griffes de la nuit comme avec Freddy dans A.R.Y Nous t'ouvrirons la porte si tu y cherches un abri

Tu y trouveras notre état d'esprit

Nous ne venons pas des étoiles car seul le fest-noz nous a créé Du berceau au cercueil, guidés

Par une putain d'inspiration qui nous transperce en profondeur comme le ferait une épée

Nos racines profondes donnent aux hommes des esprits libres



CREATION & ALBUM TALM UR GALON

Le groupe emblématique de la transe bretonne se dévoile ici sous un jour nouveau inattendu, et réussit le tour de force d’être à la fois grand public et expérimental. Il illustre à sa manière une identité musicale bretonne moderne et incisive.

Startijenn se pose, rêve et présente TALM UR GALON – Le battement d’un cœur : des compositions originales, sensibles et vibrantes, dans un mix de musiques actuelles et ancestrales. Des ballades intimistes et mélancoliques qui évoquent la profondeur des sentiments, des invitations à des transes exaltées. Un line-up solide alliant instruments traditionnels (bombarde, binioù, uilleann-pipes, accordéon diatonique) et une base rythmique musclée à l’énergie rock (basse et guitare). Des musiciens aux jeux expressifs et libres qui inventent des arrangements originaux sur des sonorités familières. Parfois une voix chuchote, scande, explose, dans une langue percutante, vivante et créative. Un battement XXL qui rythme ce nouveau spectacle, réponse des artistes à un monde qui se resserre sur lui-même.