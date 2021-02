Découvrez le palmarès des 36e Victoires de la Musique

Victoire d'Honneur

Jane Birkin

Jane Birkin - Nathalie GUYON - FTV

Une Victoire d’Honneur a été remise à Jane Birkin pour célébrer l’ensemble de sa carrière. À cette occasion, Étienne Daho, Vanessa Paradis, Eddy De Pretto et Thomas Dutronc sont venus interpréter quelques-unes de ses plus belles chansons.

Après plusieurs années d'absence, la chanteuse franco-britannique a fait son grand retour en novembre dernier avec son nouvel album "Oh ! Pardon... tu dormais", réalisé en collaboration avec Étienne Daho.

Artiste masculin et Album

Benjamin Biolay

Benjamin Biolay © AFP - Bertrand GUAY

En juin dernier, Benjamin Biolay signait son grand retour avec « Grand Prix ». Dans ce nouvel album aux sonorités plus rock, le chanteur a choisi de faire référence au monde du sport automobile pour se dévoiler dans des chansons très personnelles.

Par le passé, il a déjà reçu quatre Victoires, dont une en tant qu'artiste masculin.

Chanson originale

"Mais je t'aime" de Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Grand Corps Malade et Camille Lellouche - Nathalie GUYON - FTV

C'est le public qui a voté pour cette catégorie et qui a choisi de récompenser "Mais je t'aime" interprété par Camille Lellouche et Grand Corps Malade.

Issue de l'album "Mesdames" de Grand Corps Malade, la chanson a fait l'objet d'un magnifique clip en noir et blanc. Les larmes de Camille Lellouche y sont bien réelles et il a été vu près de 50 millions de fois.

Révélation masculine

Hervé

Hervé - Nathalie GUYON - FTV

Hervé n'a pas voulu faire de choix entre chanson française et électro. Son premier album "Hyper", sorti en juin dernier, associe les deux pour un résultat explosif. Le chanteur y rassemble des titres dans lesquels il a mis toute son énergie, comme dans ses clips.

Après avoir écrit pour Johnny, il est souvent comparé à Bashung pour sa voix.

Artiste féminine

Pomme

Pomme - Nathalie GUYON - FTV

Pomme avait reçu la Victoire de l'album révélation l'année dernière et elle n'arrivait pas à y croire. La voilà sacrée artiste féminine !

Son deuxième album "Les failles cachées" concocté par Albin de la Simone regorge de pépites. Son seul regret est de ne pas avoir eu l'occasion de le défendre sur scène à cause de la crise sanitaire.

Révélation féminine

Yseult

Yseult © AFP - Bertrand GUAY

Révélée par l'émission "Nouvelle Star", Yseult a mis du temps à trouver sa place sur la scène musicale française.

Après un premier album sorti trop rapidement, elle a pris le temps de reprendre le contrôle de sa vie artistique. Elle a créé son propre label et sorti trois EPs ("Rouge", "Noir" et "Brut"). On y retrouve, notamment, le très beau titre "Corps".

Création audiovisuelle

"Nous" de Julien Doré, réalisé par Brice VDH

Julien Doré et Brice VDH - Nathalie GUYON - FTV

C'est le public qui a voté pour cette catégorie.

C'est la troisième fois que Julien Doré est nommé dans cette catégorie. Il avait déjà été récompensé pour le clip de "Les limites" en 2009.

Dans "Nous", Julien Doré partage la vedette avec deux T-Rex animés sans effets spéciaux (on voit les jambes de ceux qui se sont glissés sous les costumes). Quand il l'a dévoilé au public, le chanteur avait qualifié le clip de "fou, audacieux et drôle". Tous les ingrédients étaient réunis pour séduire le public.

Titre le plus streamé

"Ne reviens pas" de Gradur feat. Heuss L'Enfoiré

Gradur - Nathalie GUYON - FTV

C'est la première année que cette catégorie existe. En 2019, le streaming représentait 59% du marché de la musique en France. Un chiffre qui devrait être en augmentation pour 2020.

Du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, c'est le titre "Ne reviens pas" de Gradur en featuring avec Heuss l'Enfoiré qui a été le plus écouté en ligne. Le rappeur de Roubaix remporte la palme avec 101 060 557 de streams comptabilisés.