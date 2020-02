Le Pari(s) des Enfoirés, diffusé le vendredi 6 mars 2020 sur France Bleu

Rendez-vous le vendredi 6 mars 2020 pour écouter le concert des Enfoirés sur France Bleu. Enregistrés du 15 au 20 janvier dernier avec plus de 30 artistes, ce concert unique sera diffusé sur France Bleu et TF1 à partir de 21h.

C'est officiel, le show des Enfoirés sera diffusé sur TF1 et France Bleu, partenaire radio officiel des restos du cœur et des enfoirés, le vendredi 6 mars 2020 à 21h.

Ce sont 34 artistes qui se se sont réunis pour une série de sept concerts, du 15 au 20 janvier 2020, à l'Arena de Bercy. Devant plus de 90 000 spectateurs, chanteurs, humoristes et comédiens ont repris des tubes de la chanson française, de Dalida à Aya Nakamura en passant par Angèle.

Cette édition 2020 renoue avec l'esprit des premières tournées des Enfoirés, comme nous l'explique Sophie Bazou, responsable des Enfoirés au sein des Restos du cœur.

On a moins de sketchs, moins de medleys et plus de tableaux à trois ou quatre voix

Cette diffusion intervient dans le cadre d'un week-end important pour les Restos du coeur : celui de la Collecte Nationale des Restos qui aura lieu les 6, 7 et 8 mars. Les bénévoles des Restos du cœur se présenteront dans plusieurs milliers de magasins de France pour collecter des produits pour les plus démunis.