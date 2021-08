Le petit festival de Porticciolo

AU PROGRAMME :

Le 3 août : Jean Charles PAPI

Le talentueux parrain du festival donne le ton du Petit Festival avec l’album "Sperà", bien dans l’esprit nustrale constructif qui préside à cette manifestation positive : « Après la période sombre de peur et d’interrogations que nous avons connue (…) Je voulais au contraire apporter la joie, le rythme et l’ouverture qui nous ont manqués, célébrer cette rencontre permanente avec l’Autre, qui nous enrichit ! »

Le 10 août : Canta u Populu Corsu

Géant, le mythique groupe historique au succès tout public inoxydable. « Canta » réunit en son sein plusieurs générations. Rester à la hauteur de la vénération insulaire quasi-fétichiste dont il est l’objet est l’enjeu majeur de cette formation, dont un sang neuf vient sans cesse irriguer le noyau ancien.

Le 17 août : Diana di L’Alba

Ce groupe populaire clôturera l’édition. La poésie prend ses aises avec la familiarité bonne enfant de cette formation, valeur sûre de la culture musicale corse. Les chanteurs et multi-instrumentistes du groupe, Antoine Marielli en tête, interprètent des chansons de tradition et de création, accompagnées de cordes, percussions, et vents, souvent traditionnels eux aussi. Le rituel feu d’artifice de clôture marque joliment l’attachement des organisateurs à la musique corse festive.

Réservations : corsebillet.co Tél. 04 95 46 00 14

facebook.com/lepetitfestivaldeporticciolo

Tarifs : 25€ - PassCultura - Entrée libre pour les moins de 12ans