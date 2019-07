Le phénomène Angèle séduit Beauregard en ouverture du festival

C'est peu de dire qu'Angèle était attendue sur la scène Beauregard en ce premier jour de festival. Sous un soleil éclatant, la nouvelle coqueluche des enfants et des ados a su séduire les parents par son énergie et son discours féministe.

"C'est vrai qu'elle a tout pour elle, reconnait une maman pensant à voix haute. Elle est jolie et elle chante bien." Et elle a un public acquis à sa cause serait-on tenté de rajouter ! Une artiste qui dit tout le plaisir qu'elle a à être à Beauregard et qui s'amuse avec la foule. "Si vous vous ennuyez, je m'en vais mais ça à l'air d'aller, alors je reste !"claironne Angèle. Et d'enchaîner avec les tubes comme "Balance ton quoi" ou "Tout oublier" pour lequel son frère Roméo Elvis apparaît virtuellement sur écran pour récréer le duo connu du public.

Fans... et fiers de l'être ! © Radio France - Philippe Thomas

Angèle séduit par son énergie et son côté "girl power" aussi bien les enfants que les parents

"C'était trop bien" clament ensemble Louise en Blandine, 13 ans, venues en famille. A côté, deux mamans acquiescent : "J'ai adoré, c'était mon cadeau de fête des mères. Je l'ai vécu avec les mes enfants, alors c'était très bien savoure Géraldine, une caennaise. En plus on connait l'album par coeur. J'aime son énergie et son côté féministe girl power. Ca apprend à nos filles à se positionner comme futures femmes." Même sentiment pour Sophie qui a offert la place à sa fille, "mais c'était un prétexte pour l'accompagner s'amuse-t-elle. Un seul regret : c'était trop court."

La foule pour assister au concert du nouveau phénomène français © Radio France - Philippe Thomas

On est venu entre copines voir le concert

Elles ont entre 15 et 17 ans, s'appellent Léonie, Juliette ou Lola et n'ont pas perdu une miette de cette heure passée en compagnie de leur idole. Tout juste pourrait-on trouver la mise en scène minimaliste ou de légers moments de flottements entre certains titres, mais les jeunes filles n'en ont cure : "c'était génial ! Elle est jeune donc elle nous comprend. Elle défend les bonnes causes, celles qu'on entend en ce moment sur la place des femmes. Elle nous remet sur un pied d'égalité." Et voilà le groupe reboosté en ce début d'été. Voilà les jeunes garçons prévenus !