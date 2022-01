Le Printemps de Bourges dévoile l'intégralité de la programmation de l'édition 2022

Après la présentation d'une première liste d'une trentaine d'artistes présents pour l'édition 2022 du Printemps de Bourges , puis en décembre dernier de la programmation des deux soirées de concerts de rap et de musique électronique, ce mercredi matin le Printemps de Bourges a levé le voile sur les derniers artistes de la programmation de la 46e édition du festival.

Mercredi 20 avril

Le 22 Est & Ouest accueilleront successivement les Inouïs Session 1 & 2, respectivement à 12h30 et 20h30.

Reinel Bakole, Crystal Murray et Joy Crooke se produiront sur la scène du Théâtre Jacques Cœur à 20h.

Vous pourrez retrouver Michel Houellebecq & Traumer à 16h au Palais Jacques Cœur pour « Existence à basse altitude ».

A la MCB Gabriel Monnet, Brigitte Fontaine présentera sa création « Closing Night » à 21h00.

P.R2B, Fishbach, Mansfield.TYA se produiront juste avant à 17h00 à la MCB Pina Bausch.

Jeudi 21 avril

Ce sera au tour des Inouïs Session 3 d'investir le 22 Est & Ouest à 12h30. Et à partir de 21h00 se produiront Glauque, Uèle Lamore, Jacques, Aime Simone, Alewya et Lewis Ofman.

C'est au Théâtre Jacques Cœur que vous pourrez applaudir Merryn Jean, Meskerem Mees et Charlotte Cardin dès 20h00. Auparavant, vous aurez pu découvrir au Palais Jacques Cœur une création : XX & XX.

Hania Rani et Sofiane Pamart seront à la MCB Gabriel Monnet à 21h00.

Et c'est sur la scène du palais du duc Jean à 19h00, que vous pourrez découvrir une création autour du répertoire de Céline Dion « D’amour ou d’amitié » avec Pomme & Safia Nolin.

Vendredi 22 avril

Les Inouïs session 4 investissent Le 22 Est & Ouest à partir de 12h30. Et le soir à 21h00 vous pourrez écouter Unschooling, KEG Life, Lime Garden, Park (François Atlas & Lysistrata) et Last Train.

Chien Noir et November Ultra se produiront à 21h00 au Théâtre Jacques Cœur.

Le Palais Jacques Cœur accueillera à 16h00 « A définir dans un futur proche », une création signée Céline Salette & Chloé Thévenin. Une autre création à découvrir à la MCB Pina Bausch à 20h00 « Qu’est ce qu’on attend ! » - Les iNOUïS.

Pour celles et ceux qui auraient manqué le rendez-vous de la veille, piqûre de rappel à 19h00 au Duc Jean avec Pomme & Safia Nolin et leur création « D’amour ou d’amitié ». Et c'est à la Cathédrale qu'il faudra vous rendre à 20h30 pour découvrir « In Vitro », une création signée Rover.

Samedi 23 Avril

Dernière session des Inouïs au 22 Est & Ouest à 12h30 et à 21h00 vous pourrez écouter Annael, Marie-Flore, Ichon, Rouquine, Kalika et Malik Djoudi.

C'est à la MCB Gabriel Monnet qu'il faudra vous rendre à 21h00 pour voir Florent Marchet et Olivia Ruiz avec son spectacle « Bouche cousue ».

L'Abbaye de Noirlac accueillera à 16h00 Chloé & V.Serafimova pour « Sequeneza » puis Thomas Enhco & V.Serafimova pour « Bach Mirror

Informations et réservations sur le site internet du Printemps de Bourges.