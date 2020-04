Le Printemps Imaginaire selon l'aquarelliste berrichon Fred Chauvain... Tous les jours sur France Bleu !

Découvrez chaque jour, durant toute la durée du Printemps Imaginaire de Bourges, la vision d'un Festival fantasmé de l'aquarelliste Fred Chauvain, sur le facebook de France Bleu et sur francebleu.fr.

Aquarelliste originaire du Berry, son pays natal, Fred Chauvain axe ses peintures sur le rythme, que ce soit dans les couleurs ou dans la composition, un rythme continu qui tend à immortalisé le moment présent. L'artiste peintre a très souvent posé son chevalet au Stage Festival D.A.R.C à Châteauroux, essayant de saisir en couleur par des arabesques le mouvement, l’émotion de la musique et de la danse, ces ondes de couleurs qui amènent à la rêverie. C’est dans cet état d’esprit que l'aquarelliste castelroussin a eu l’envie, en ces temps particuliers, de proposer aux auditeurs de France Bleu et aux festivaliers virtuels, une envolée poétique dans un style parfois « steampunk ». Les aquarelles de Fred Chauvain s'inspirent des instants choisis d'un Printemps de Bourges 2020 imaginaire et fantasmé !

Fred Chauvain en pleine création - Fred Chauvain

Facebook : fred Chauvain artiste

Instagram : fredericchauvain7