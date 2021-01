Le rappeur nancéien Cotchei sort un nouvel EP

Son nom de scène vient de son pseudo d'adolescent quand il jouait en ligne sur les plateformes de jeu. Depuis 10 ans, lui et son pseudo ne font plus qu’un sur les scènes musicales de la région. Rares finalement sont ceux qui, aujourd'hui, l'appellent Martin Fyad.

La musique, Cotchei la vit en bande. On ne peut pas l’évoquer sans nommer son binôme Lobo. Ces deux-là sont de Champigneulles. La mère de l’un était l’institutrice de l’autre. Ils étaient dans le même club de football. Ils sont devenus amis plus tard, sans doute rapprochés par leur passion musicale. En 2015, ils ont créé le collectif « Les gars du coin » pour réunir la scène rap de Nancy, de la Meuse ou de Strasbourg. Ils organisaient des soirées à « La Machine à Vapeur » ou à « L’Envers » à Nancy. "Ces dernières années, les premières parties des concerts des rappeurs connus (Lomepal, Caballero, Josman) à L’Autre Canal de Nancy, c'est nous qui le assurions" explique Cotchei.

Champion du "End of the Weak"

Au-delà de Nancy, Cotchei et Lobo se sont fait une belle réputation. Cotchei a été champion du Grand Est du « End of the Weak », sorte de Jeux Olympiques du Rap et Lobo, champion du monde en 2019. Aujourd’hui, ils font de leur musique et de leur talent un outil de soutien scolaire ou de développement personnel. Ils ont créé leur auto-entreprise en juin 2020 et animent des ateliers d’écriture dans les Grandes Ecoles, en écoles primaires ou dans les Ehpad. Une activité qui leur permet de tirer leur épingle du jeu dans le contexte culturel que l’on connait.

"Tignasse" bouscule les codes

« Tignasse » réunit quatre titres dans lesquels Cotchei bouscule les codes sociaux et interroge sur le masculin/féminin. Un rap conscient, bien léché, créatifs et aérien. Cotchei veut prouver, si c’est encore nécessaire, que le rap n’est pas seulement un monde de machos aveuglés par l’argent et la misogynie. Très réussi.