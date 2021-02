Le rock d'ObliQ, dans La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine

A chacun sa façon de vivre et de faire du rock. Le groupe nancéien ObliQ a choisi d'en faire des envolées lyriques. Emouvant et emportant.

" Nous aimons dire que nous faisons du rock cinématique" explique le bassiste Guillaume, alias Triton. "Nous ne faisons pas des chansons rock avec des couplets et un refrain. Nos chansons sont faites de séquences, d'envolées et de retombées." C'est comme un film, une histoire qui vous emporte. A l'image du single "Indigo" inspiré par la mélancolie hivernale. Ca vous parle ?

ObliQ est né de la rencontre entre quatre musiciens, élèves à la MAI à Nancy. Ils ont formé un groupe pour un projet pédagogique. Comme ils s'entendaient bien, le groupe est né en 2019. Mathis est à la batterie, San chante et joue les claviers, Geoffrey s'occupe de la guitare et Triton de la basse. Ils ont tous des préférences musicales très marqués et différentes : la musique urbaine, l’électro, le rock, le métal et la pop.

Leur premier EP "By the shore" est sorti ce 31 janvier 2020, en autoproduction, enregistré et mixé dans le studios de la MAI. Une campagne de financement participatif pour fabriquer des CD et préparer une future scène est en route. Pour les découvrir et les soutenir, rendez-vous sur Facebook ou leur chaine Youtube. ObliQ est aussi en écoute sur toutes les plateformes musicales.