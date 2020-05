Le salon de musique : Bords 2 Scènes à Vitry-le -François réunit à nouveau artistes et public.

Les artistes sont à la peine, le public en manque de spectacles, alors toutes les initiatives sont bonnes pour les soutenir et les faire se rencontrer à nouveau. Bords 2 Scènes, la structure qui gère la salle Simone Signoret et l'Orange Bleue à Vitry-le-François entend ainsi combler une partie de l’absence de tous ces événements en ouvrant un salon de musique qui répond à cette double problématique.

5000 spectateurs privés de spectacles

Le salon de musique a été pensé pour continuer à vivre en live l'expérience éphémère du spectacle vivant, Laurent Sellier, directeur de Bords 2 Scènes

Le salon de musique permet d'offrir une proposition en direction des publics, et il répond à la problématique des artistes qui se retrouvent privés de salle et pour lesquel Laurent sellier, le directeur de Bords 2 Scènes, avait à coeur de proposer aux artistes une réponse en terme de possibilité de se produire en direct.

Ce sont donc 5000 spectateurs qui ne fréquenteront pas bord 2 scènes et de nombreux artistes sans scène ni contrats.

Soirée argentine, italienne et américaine

L' artiste marnaise Ninon Valder

Alors ce jeudi soir on voyage en Argentine grâce à la musique de Ninon Valder, une artiste marnaise formée à l'instrument et à la composition de cette musique si chaleureuse. Elle a fréquenté les meilleurs spécialistes de la musique argentine qu'elle revisite ce soir avec sa propre culture, depuis son confinement à Rome.

L'artiste nous offre une fenêtre sur la musique argentine mais dispose d'une carte blanche pour proposer ses invités. Nous pourrons donc également découvrir la chanson populaire italienne de Lucilla Galeazzi et les compositions du songwriter texan Terry Lee Hale, programmé la saison prochaine à l'Orange Bleue.

Ouverture du salon de musique ce soir 20h sur Zoom

L’intérêt de cette soirée, c’est que les artistes soient vus du public bien sûr, mais que l’inverse soit vrai également, donc le public est invité à activer sa caméra puisque tout se passera sur la plateforme zoom et chacun pourra échanger entre les chansons avec les artistes. Cela avait très bien marché pour le premier salon de musique la semaine dernière, on vous attend nombreux ce soir à 20 h. Connectez-vous sur le salon de musique sur la plateforme Zoom et rejoignez le concert en entrant le code 670220.

Lectures au bout du fil

Voilà pour l’aspect musiques actuelles, mais Bords 2 Scènes n’oublie pas le spectacle vivant. Même si dans ces circonstances, il est un peu moins vivant, il se contente de la voix. Ce sont des lectures pour tous pour temps confinés proposées avec la compagnie Demain il fera jour ! Pour bénéficier d’une lecture de 30 minutes par téléphone directement chez vous, dès 5 ans et en famille, c’est gratuit et c’est très simple, il suffit contacter bord de scènes et de fixer rdv entre 16h et 20h30 et préciser l’âge de vos enfants.

Les lectures au bout du fil avec la Compagnie "Demain il fera jour !" jusqu'au 10 mai

Palina Kotsiashava ou Vincent Clergironnet tous les deux comédiens, vous appellera et piochera ainsi dans l’univers de Marcel Aymé, Guy de Maupassant, Antoine de Saint Exupéry, Lewis Carroll, Marcel Pagnol, ou d'autres encore.

Profitez-en c’est jusqu’à dimanche soir.

Contactez Lauriane jeunepublic@bords2scènes.fr ou 06 32 15 19 10

30 minutes par téléphone,