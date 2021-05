VIDÉO - Le Sarthois FaMo chante pour la France à un Eurovision pour les malvoyants

Fabrice Morandeau représente la France au premier concours européen de chanteurs déficients visuels (International low vision song contest), ce vendredi. Comme celui qui se surnomme FaMo, 16 autres candidats vont passer tour à tour lors d'une cérémonie sur la plateforme Zoom, diffusée en direct sur YouTube de 19h à 22h.

L'événement a lieu la veille de l'Eurovision pour mettre en lumière les artistes non-voyants ou malvoyants. Les organisateurs prévoyaient de l'appeler Euro(basse)vision. "Tout ce qui peut promouvoir la musique chez les déficients visuels auprès du monde entier est bienvenu", souligne le Sarthois qui a été sélectionné parmi quatre autres chanteurs français.

Blind Musicians : une chanson hommage

Fabrice Morandeau est aveugle depuis ses 17 ans. Il a appris la musique dans une école pour déficients visuels, dans la région de Nantes. "J'ai commencé le solfège et le piano à 6 ans", explique FaMo. Il a ensuite appris l'accordéon et le synthé au collège. L'artiste manceau s'est mis à la composition dans les années 1990 après avoir fait partie d'orchestres de bal.

C'est lui qui a composé la chanson qu'il présente au concours : Blind Musicians. Son titre rend hommage à tous les musiciens, chanteurs et compositeurs aveugles à travers les âges et les continents, sans les nommer.

L'objectif de la participation de FaMo à ce concours est de demander la création d'un logiciel de braille musical gratuit et accessible à tous. "Cela permet d'écrire le braille musical à partir d'un ordinateur et d'échanger avec des logiciels d'édition classique pour imprimer des partitions en braille ou pour les personnes voyantes", précise Fabrice Morandeau. Il espère aussi attirer l'attention des professionnels de la musique, difficilement accessibles pour des musiciens aveugles.

FaMo a déjà participé à deux compétitions de ce type, organisées par le Lions Club, en 2017 et en 2019.

Pour encourager FaMo et voter pour lui, il faut regarder cet Euro(basse)vision sur YouTube, entre 19h et 22h. Le vote a lieu entre 21h22 et 21h44.