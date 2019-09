Le Saturday Nantes Live sur France Bleu Loire Océan

Nantes, France

Chaque samedi, entre 15h00 et 16h00, on passe au crible l'actualité musicale, albums, concerts, festivals, des groupes et musiciens de notre région.

Max & The Freaky Buds © Radio France - Sylvain Latu

Samedi 7 septembre, vous aviez rendez-vous avec Max & The Freaky Buds. Max Genouel, Lonj, Thomas Troussier et Hugo Deviers, quatre voyageurs dans le temps, que vous aviez pu applaudir aux Rendez-Vous de l'Erdre...

Ambiance des premiers clubs de blues, où la fumée de cigarette, le moonshine et les gangsters endimanchés, se mélangeaient aux boogies de John Lee Hooker, à la voix de Muddy Waters et la folie de Little Walter. It’s time to get Freaky folks.

Concert FBLO de Max & The Freaky Buds au RDV de l'Erdre 2019 © Radio France - Sylvain Latu

