Le secourisme dans les P.O avec des conseils pratiques et les années 80 avec Marc Toesca de Pop Story

De Canet à Bolquère, de Thuir à Perpignan, on aime les années 80 en Pays Catalan et Marc Toesca est un personnage incontournable de cette décennie. En confinement le secourisme prend des allures plus que jamais pédagogiques avec des tutos pour se protéger au mieux.

On parle du Pays Catalan ensemble dans la bonne humeur mais avec sérieux aussi, surtout quand il est question de secourisme.

Nous invitons David Simian, le président de l'association DSM Secourisme basée à Saint-Hippolyte en Salanque au Nord des Pyrénées-Orientales.

Actuellement avec la crise du coronavirus, DSM Secourisme propose des tutos vidéo pour enlever ses gants comme il faut, idem pour les masques, des gestes que nous connaissons en ce moment mais qui nécessitent des conseils pour les réaliser avec le plus de sécurité possible.

Habituellement cette association met en place des formations continue PSC1, Prévention et Secours Civique 1 mais aussi des initiations au secourisme pour les enfants de 6 à 7 ans et de 8 à 10 ans.

On découvre ensemble cet univers au service des autres dans les P.O et Guillaume Clavaud nous propose le portrait décalé de David le président de DSM Secourisme.

Marc Toesca est une personnalité des années 80, vous le connaissez notamment à travers le Top 50 à la télévision avec sa célèbre phrase « salut les petits clous » mais Marc Toesca est aussi chroniqueur sur France Bleu avec son histoire des succès de cette décennie que nous aimons en Pays Catalan, Pop Story.

Pour jouer ensemble on va trouver l'objet du grenier de Lydie, les quiz musicaux de Julio Leone.

Josiane Coranti partage un coup de cœur pour des jeux de société à imprimer, une belle idée pour s'occuper en cette fin de confinement.

Patrick Mas nous confie ses humeurs et ses observations.

Arno Visconti lit vos messages.

