Le Tennis Club de Reims lance son premier festival de musique et de tennis

Le Tennis Club de Reims veut casser son image de lieu "élitiste" et "fermé". C'est pourquoi l'association, qui fête ses 103 ans cette année et qui comptera un peu plus de 700 adhérents à la rentrée de septembre, va lancer son tout premier festival de tennis, et de musique. L'annonce a été faite ce lundi. L'événement se tiendra dans le parc du club, le samedi 16 septembre 2023.

Le président du Tennis Club de Reims, Julien Fauquenoy, promet une "grande fête populaire", unique en son genre, avec "dès le matin, une exhibition sur le tennis faite par Arnaud Clément", ancien numéro 10 mondial. Les enfants pourront d'ailleurs échanger quelques balles avec lui, de 14 heures à 16 heures.

A 17 heures se déroulera une conférence art déco sur l'histoire du Tennis Club de Reims. Et dès 19 heures, les concerts débuteront. Des foodtrucks, avec des plats réalisés à partir de produits locaux, et des points de boissons seront installés dans le parc.

Trois concerts programmés

Trois concerts sont programmés pour cette première édition. Virginie Rohart sera la première à se produire sur la scène, qui sera installée sur l'ensemble pavé, devant la piscine.

Valérie cover by Virginie Rohart

Le groupe Bande à part chantera dès 21h30. Ce trio pop d'origine corse, qui reprend des tubes, a déjà animé la "Soirée blanche" du Domaine Les Crayères.

Bande à Part - La Kiffance #lakiffance #naps #cover

La soirée sera clôturée par un set du DJ Mehdy K, qui se produit régulièrement dans des clubs, bars et restaurants parisiens.

DJ MEDHY K

Faire du Tennis Club de Reims "un pilier d'attractivité du territoire"

Les places sont d'ores et déjà en vente, sur le site internet d' Hello Asso . L'événement sera gratuit pour les moins de 14 ans. Comptez 10 euros pour les 14-18 ans, et 20 euros par adulte. Le Tennis Club de Reims attend un millier de personnes pour la première édition de ce festival.

Le coût total de l'événement est estimé à 50 000 euros. Et l'association compte bien inscrire ce festival dans le temps, en l'organisant chaque année, lors de la première quinzaine de septembre, pour faire du Tennis Club de Reims "un pilier d'attractivité du territoire".