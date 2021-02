Le trio argentonnais Back and Forth invité de la Nouvelle Scène France Bleu Berry !

Duo en 2017, Back and Forth est ensuite très vite devenu trio... Les 3 jeunes musiciens et chanteurs autodidactes Clément Durand, Valentine Martin et Margot Durand ont enregistré un 1er EP très folk dans le studio de l'artiste Fred Temps... Découverte dans la Nouvelle Scène avec Manuel Bonnefond !