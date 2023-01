Le trio indrien Goliath invité de la Nouvelle Scène France Bleu Berry !

Goliath emmené par Marie, Sandra et Pierre est une formation qui ne laisse personne indifférent de part l'originalité de son écriture et ses harmonies vocales... De la chanson française sensible et sculptée sur de magnifiques mélodies... Découverte en compagnie de Manuel Bonnefond !

Manuel en compagnie de Marie et Sandra du Trio Goliath © Radio France - Manuel Bonnefond GOLIATH est un trio indrien qui se connaît de longue date et qui possède une histoire commune... Ayant travaillés sur différents projets musicaux chacun de leur côté, ce n'est qu'avec GOLIATH que Marie, Sandra et Pierre vont s'allier professionnellement... Depuis 2019 ils enchaînent les résidences (Boîte à Musique à Issoudun et Bains Douches à Lignières) dans le but de sortir un 1er EP cette année... Rencontre avec ce trio vocal au style inclassable, dans la Nouvelle Scène avec Manuel Bonnefond ! ⓘ Publicité loading loading loading loading loading