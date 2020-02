VIDÉO - Le trio tarnais La Rafa Mìa va-t-il séduire le jury de The Voice ce samedi soir ?

De gauche à droite, Manu le fils aîné, Raphaël le papa, et Adrian le petit dernier, ont été sélectionnés aux auditions de l'émission The Voice sur TF1

Rouffiac, France

Sacré défi pour le trio tarnais La Rafa Mìa, ce samedi 15 février sur la scène de The Voice ! Raphaël Roig et ses deux fils Manu et Adrian vivent à Rouffiac dans l'Albigeois (Tarn) et ils ont été sélectionnés dans l'émission musicale de TF1. Première étape : les auditions aveugles ce samedi soir à 21h05. Tous les trois à la guitare et au chant, ils vont tenter de convaincre les jurés d'appuyer sur le buzzer et de retourner les fameux sièges rouges...

Des Beatles aux Guns N' Roses en passant par Vladimir Cosma

Chez eux, la musique est une histoire de famille, "Je chante depuis 45 ans, raconte le papa. Chez moi il y avait tout le temps de la musique, je jouais de la guitare et je chantais. À force de me voir faire, ils ont commencé à jouer tous les deux." Manu et Adrian s'essayent d'abord en cachette aux guitares de leur père. Et puis chacun s'y met dans son coin.

Finalement, il y a deux ans, ils décident de former le trio Rafa Mìa (rapport au papa, Raphaël) en mêlant toutes leurs inspirations musicales. "Les Beatles, les Stones, Status quo, Led Zeppelin, Deep Purple, pour Raphaël. Et bien sûr tous les grands chanteurs français, Brassens, Brel..." Adrian tient de son père pour le rock des années 1960-1970, mais il a un groupe de cœur, "J'adore Les Guns N' Roses, surtout le guitariste. J'aime bien le vieux rap français aussi : I AM, Fonky Family, Keny Arkana." Manu, l'aîné a lui un gros faible pour les musiques de film, "Les Hanz Zimmer, Vladimir Cosma, les James Horner..."

Ils tournent depuis dans les bars albigeois, les fêtes de village, notamment celle de Rouffiac qui leur tient très à cœur. Jusqu'en juin dernier où Manu envoie une vidéo de lui à la production de The Voice. Il est rappelé et on lui demande une nouvelle version. Sauf que cette fois il propose une chanson en famille, "Dix minutes après le directeur de casting m'a téléphoné en me disant "On vous veut tous les trois!""

Manu a dû s'acharner pour convaincre son père. "Il a bien insisté moi j'ai dit non au début mais à force j'ai dit oui." Et il a eu raison, les trois musiciens le disent : ce n'était que du plaisir sur scène. Alors est-ce que les sièges rouges se sont retournés lors de l'audition ? Ça, motus... Réponse ce samedi soir.