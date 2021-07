Le violoncelliste Gautier Capuçon en concert à Creutzwald avec France Bleu Lorraine

Le festival itinérant Un été en France est une initiative imaginée par Gautier Capuçon pour permettre l’accès à la musique classique au plus grand nombre. 12 villes accueilleront cette initiative culturelle unique, dont la ville de Creutzwald, qui s'est vu sélectionnée pour la deuxième édition de ce festival.

Gautier Capuçon, violoncelliste de renommée mondiale, vous propose deux concerts gratuits le vendredi 23 à 20h et samedi 24 juillet 2021 à 18h au plan d'eau de Creutzwald. Cet événement culturel d'envergure est co-produit par la Société Générale.

Gautier Capuçon, violoncelliste, raconte : « Ce festival itinérant a été pour moi, en 2020, une aventure humaine et musicale extraordinaire à la rencontre d’un public qui n’a pas toujours accès à la musique. Pour cette édition, nous avons découvert lors des auditions des jeunes artistes très talentueux désireux de retrouver enfin la scène et des spectateurs ! Notre troupe va aller à la rencontre de tous les publics dans 6 régions françaises et proposer, lors de concerts gratuits, un répertoire varié composé d’œuvres classiques, d’airs d’opéra, de musiques de film, de chansons françaises… de beaux moments musicaux en perspective alors que nous avons été tenus éloignés de la culture pendant si longtemps. »