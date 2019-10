Le Zénith de Dijon lance sa nouvelle saison cette semaine

Karine Ripert annonce la couleur pour cet exercice 2019/2020 : "on a une très belle saison qui s'annonce, jusqu'au mois de juin, donc on est très contents, on a une multitude de spectacles à proposer à tous les bourguignons."

Faire en sorte de satisfaire le plus de gens possibles

Ce mercredi, pour lancer cette saison, c'est un rappeur qui sera sur la scène du Zénith : Ninho, une jeune artiste pas forcément très grand public... A ce propos, quelle est la ligne directrice de la programmation à Dijon ? Eh bien à entendre sa directrice, les marges de manœuvre sont étroites : "on fait toujours en sorte de proposer des spectacles différents, pour satisfaire le plus de gens possibles. Mais ne peut pas faire de programmation, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'acheter un artiste pour qu'il vienne se produire chez nous."

Mais la salle côte-d'orienne a des atouts. Avec sa jauge de 9.000 places assis-debout, elle fait partie des Zéniths qui comptent. "On est dans les quatre premiers Zéniths de France, donc les tournées passent par Dijon, c'est sûr, ce qui n'est pas le cas de toutes les salles."

Une programmation qui pose question pour certains fans. Certains se plaignent, par exemple, qu'il n'y a pas assez de rock : "ça dépend des sorties d'albums, les artistes sortent un album et enchaînent sur une tournée, donc effectivement il y a des années où il peut y avoir un manque dans un certain style, qui sera comblé lors des prochaines années."

Céline Dion au Zénith de Dijon ?

Céline Dion au Zénith, c'est possible un jour ? "Ça dépend l'artiste, elle fait en règle général de très très grandes salles, de plus de vingt mille places. Il faut savoir que les artistes maintenant comme Céline Dion font des tournées mondiales, donc ne font su'une ou deux villes par pays, rarement au-delà. Effectivement, c'est plus compliqué."