Les 25 ans des Nuits du Sud de Vence se feront sans son emblématique fondateur Téo Saavedra

Flasback : tout avait commencé il y a plus de vingt par un bœuf dans le jardin de Téo Saavedra ; puis tout s'est enchainé : de ce moment festif est né le festival Nuits du Sud. Credo de cet événement : l'envie d'offrir à Vence des nuits de musique dans un esprit d'ouverture, de partage et de diversité culturelle !

Chaque été des sonorités venant des 4 coins du monde font vibrer et danser la place du grand jardin de Vence.

Depuis 1998 des artistes de tous horizons sont venus enchanter les nuits vençoises : Raul Paz, Massilia Sound System, Cesaria Evora, Faudel, Rachid Taha, Manu Dibango, Bernard Lavilliers, Grand Corps Malade, Susheela Raman, Rokia Traoré,Dee Dee Bridgwater, Johnny Cleg, Luz Casal, Yaël Naïm et tant d'autres !

FBH MEA Nuits du sud © Radio France

Sans le solaire Téo Saavedra aux manettes le festival survivra t-il ?

Qui pour le remplacer ?

Quelle programmation pour l'été 2022 (du 8 au 29 juillet) ?

Toutes les infos avec Régis Lebigre, le maire de Vence.