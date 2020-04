VIDÉO - Coronavirus : les artistes bretons soutiennent les "premières lignes"

Alors qu'ils sont confinés, que leurs concerts sont annulés, les artistes de Bretagne tenaient à adresser un message de soutien et de remerciement à toutes celles et ceux qui sont en première ligne pendant la pandémie de COVID19.

L'initiative est née simplement d'une conversation entre l'artiste costarmoricain Anthony Chaplain et sa femme Nathalie. Coincés à la maison, ils ont eu envie de remercier, d'encourager et de participer à leur façon à l'hommage que l'on doit à celles et ceux qui depuis le début de cette crise sont restés sur le terrain.

Avoir un nom, c'est bien pour faire des concerts, mais ça doit aussi servir à ça! Une fois venue l'idée de faire parler les artistes bretons, de dire on est là! Tout est allé très vite.

Il y a quinze jours, Anthony Chaplain commence donc à prendre le répertoire de son téléphone et à suggérer l'idée à ses amis du métier. La réponse ne se fait pas attendre et tous répondent à l'appel. Ce premier cercle contacte alors à son tour ses propres amis et les vidéos commencent à affluer.

Les artistes bretons soutiennent les soignants (et pas que...)

A l'arrivée, une trentaine d'artistes bretons se filme pour soutenir et remercier les soignants ainsi que toutes celles et ceux qui font aujourd'hui preuve de courage et d'engagement pour les autres. Un hommage appuyé dans lequel on retrouve entre autres Yvan Le Bolloc'h, Dan Ar Brazh, Charlotte Valandrey, Soldat Louis, Pat O May, Laurent Chandemerle, etc...

C'est un premier jet, une autre vidéo est en préparation tant nous avons reçu d'autres vidéos d'artistes bretons qui veulent s'associer à ce message. On réfléchit également à quelque chose qui pourrait prendre la forme d'un grand concert de remerciement à la fin de la période de crise!

Nous vous laissons découvrir les messages des artistes bretons auxquels toutes les équipes de vos France Bleu de Bretagne s'associent. Nous ne manqueront pas de vous mettre à disposition la prochaine vidéo qui sera produite.