Les artistes du duo « Bal à Sam » ont enregistré une vidéo au Centre Culturel de Montignac

Formé par Samuel Tardien, artiste Limousin à la guitare et au chant, et par Gilles Puyfages à l’accordéon, le duo « Bal à Sam » était annoncé en concert à Montignac en mars 2020. Hélas, « Le Chaudron » n’a pas échappé à la pandémie…

« On devait jouer l'année dernière, en théorie, au Chaudron, à Montignac » se désole Samuel Tardien. « La date a été reportée et donc on devait la faire cette année au mois de février, et puis ça a été annulé, tout simplement. Donc, avec la direction du Centre culturel, Mélodie notamment, on s'est mis d'accord pour faire quand même un petit quelque chose, un petit événement pour marquer le coup. Donc c'est une vidéo destinée au public du Centre culturel pour leur dire qu'on est quand même en vie, leur faire un coucou, et puis soutenir un petit peu le centre culturel, pour qu'il s'y passe des choses ! »

Et si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie…