Les artistes solidaires, Natacha Andreani en concert live ce jeudi soir

France Bleu Alsace aime les belles initiatives en cette période de confinement. Alors ne ratez pas le concert en live facebook de Natacha Andreani, artiste alsacienne, ex-candidate de The Voice.

En cette période un peu compliquée, Natacha Andreani, artiste alsacienne bien connue dans la région et ex-candidate de l'émission The Voice sur TF1, s'est dit qu’un moment de partage ne ferait pas de mal. Elle vous donne rendez-vous jeudi 19 mars à 20h30 sur sa page Facebook pour un web-concert en live.

ET elle promet un petit bonus pour bientôt pour les auditeurs de France Bleu Alsace. Restez avec nous et prenez soin de vous et de vos proches !

Natacha Andreani dans The Voice, c'était ça :

Elle était l'invitée de François Pinganud dans l'émission Note in Blue en mai 2016.