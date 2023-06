Les auditeurs de France Bleu Alsace en tête à tête avec Laurent Voulzy

Il est 16h30 lorsque les heureux gagnants de cette rencontre VIP avec Laurent Voulzy franchissent la porte tambour du mythique Hôtel du Parc face au Théâtre de Mulhouse et du parc Steinbach, à quelques pas des murs de fortifications du XIIIème siècle de la ville.

Élisabeth, Philippe, Isabelle, Danielle et Marina viennent de toute l'Alsace, ils sont sur leur trente et un malgré la chaleur écrasante de ce deuxième jour de l'été. Tous enchantés à l'idée de rencontrer la star dont les chansons ont marqué et jalonné leurs vies. Ils s'apprêtent tous à participer à l'émission spéciale consacrée à l'artiste avant d'assister à son concert en VIP prévu à 20h30 en l'église Saint Etienne de Mulhouse .

Confortablement installés, sirotant un verre dans ce salon au décor années trente, les fans Alsaciens font connaissance, échangent entre eux tout en gardant les yeux rivés sur la porte d'entrée de la pièce, attendant leur idole qui doit arriver d'un instant à l'autre.

CD, photos, 33/45 tours, et autres collectors en main, émus à l'idée de se faire dédicacer leurs exemplaires soigneusement conservés depuis près de cinquante ans pour certains.

Dès la fin de l'info trafic, le "rouge antenne" s'allume, l'émission démarre, lorsqu'au même moment le chanteur fait son entrée dans la pièce : souriant, content d'être là pour rencontrer ses fans et l'émission spéciale qui lui est consacrée sur France Bleu Alsace.

Pendant près d'une heure les anecdotes, les souvenirs et des belles rencontres en Alsace s'enchainent.

Hors antenne, il continue la discussion et prend plaisir à échanger avec chacun.

Un jour en la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg ?

L’œil pétillant, le chanteur de 74 ans ne cache pas son envie profonde d'y chanter un jour. Il a même chez lui une reproduction miniature du pilier des anges de Notre-Dame : hommage au chef d’œuvre qui trône dans le transept sud de la Cathédrale alsacienne. À l'instar de son concert en l'Abbaye du Mont Saint-Michel en 2019, ce rêve pourrait-il se concrétiser grâce à France Bleu une nouvelle fois ? C'est suite à s on appel sur les ondes de France Bleu Normandie en 2015 que les choses ont pu enfin aboutir...

Laurent Voulzy en Alsace :

vendredi 23 juin 2023 à Obernai

samedi 24 juin 2023 à Strasbourg

jeudi 14 septembre 2023 à Guebwiller

vendredi 15 septembre 2023 à Erstein

Quelques images de ce moment mémorable pour les auditeurs de France Bleu Alsace en compagnie de Laurent Voulzy.

