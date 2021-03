11e édition des auditions nationales de l’Orchestre des Petites Mains Symphoniques

L’Orchestre National des Petites Mains Symphoniques est constitué exclusivement d’enfants âgés de 6 à 17 ans. Ce projet inédit et à succès, créé en 2005 par Eric de Faÿ, réunit chaque année 500 enfants issus de pays différents et plus de 7 000 depuis le début de l'aventure.

La musique donne des ailes aux enfants.

L’objectif pédagogique répond à différentes exigences :

favoriser la rencontre des élèves, tout en leur faisant bénéficier d’une ouverture musicale de grande qualité à travers les cours, les différents concerts et animations ;

à travers les cours, les différents concerts et animations ; développer la notion d’entraide entre les petits et les plus grands réunis au sein d’une même formation ;

entre les petits et les plus grands réunis au sein d’une même formation ; encourager la recherche d’excellence portée simultanément par le travail individuel et l’engagement collectif.

Ce projet, qui change le regard et le rapport des enfants à la musique, s’appuie essentiellement sur les notions de plaisir et de partage. Aujourd'hui, toutes les disciplines instrumentales sont représentées, musique de chambre, orchestre symphonique, jazz, rock, et depuis peu un chœur Petites Mains Symphoniques.

Véritable vitrine de la jeunesse instrumentiste française, ces orchestres se produisent en concerts dans toute la France et à l’étranger, jouant en prélude des grandes programmations, dans des festivals ou des concerts auto produits. Depuis quelques années, l’Orchestre a fait de nombreuses émissions de télévision, devenant l’Orchestre d’enfants de référence lorsqu’il y a un tournage.

Le principe des auditions :

Vous pouvez inscrire votre enfant dans une ou plusieurs catégories suivantes :

Classique 6-12 ans

- Catégorie A : une à deux années de pratique validées ;

- Catégorie B : trois à quatre années de pratique validées ;

- Catégorie C : cinq à six années de pratique validées ;

Audition sur un programme choisi par le candidat.

Un morceau de moins de 5 minutes joué, enregistré et envoyé par vidéo.

Classique For Teens : 13-17 ans

Audition sur un programme choisi par le candidat.

Un morceau de moins de 6 minutes joué, enregistré et envoyé par vidéo.

Jazz : 7-17 ans

Audition sur un programme choisi par le candidat.

Un morceau de moins de 6 minutes joué, enregistré et envoyé par vidéo.

Chœur Petites Mains Symphoniques : 6-17 ans

Un morceau chanté choisi par le candidat de 5 minutes maximum.

Infos pratiques

Date limite d’inscription : le 30 avril 2021 .

. La finale aura lieu aux Folies Bergère à Paris en mai 2021.

Les vidéos sont à envoyer sur le site www.petitesmainssymphoniques.com

affiche

L’épreuve de l’audition 2020-2021 se fera uniquement sur présentation d’une vidéo. Avec une caméra ou un simple smartphone, filmez votre enfant en train d’interpréter un(des) morceau(x) de votre choix, et adressez la vidéo à l’association Petites Mains Symphoniques en utilisant le service d’envoi de gros fichiers WeTransfer (ne pas envoyer de vidéo par email). Voir le détail de la procédure d’envoi.