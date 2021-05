Les balades de France Bleu Paris : avec Barbara Pravi

Si son nom ne vous dit rien (ce qui serait étonnant), sa chanson, elle, vous parle forcément :

C'est donc sous la pluie de Paris que Quentin Lhuissier a retrouvé celle qui sera notre voix à l'Eurovision : Barbara Pravi ! C'est dans le quartier de Montmartre qu'on retrouve la chanteuse. Un quartier qu'elle affectionne énormément, même sous la pluie : "c'est très joli, j'adore ce quartier, j'y vis depuis longtemps. C'est sympa, même sous la pluie, même à 7h du mat'". A quelques jours de son départ pour Rotterdam, à quoi ressemble le quotidien de Barbara Pravi, elle explique tout à Quentin Lhuissier :

Barbara Pravi dans les balades de France Bleu Paris Copier

Barbara Pravi et Arthur Sachel © Radio France - Quenti n Lhuissier

Barbara nous emmène à la rencontre d'Arthur Sachel du label Rossinante. Producteur, manager, éditeur.... A quoi ressemble son quotidien, en ce moment, alors que les salles de spectacles sont fermées et que les opportunités de live sont plus que réduites ? Il répond au micro de Quentin Lhuissier :

A la rencontre d'Arthur Sachel Copier

Arthur Sachel © Radio France - Quentin Lhuissier

Bien évidemment, on revient sur ce fameux "Voilà". Une chanson "intense" qui lui a donné du fil à retordre... Différentes paroles, différents musiques, différentes intensions, la seule constante a au final été ces quelques paroles "Voilà qui je suis". Et pour France Bleu Paris, elle nous offre en exclusivité un petit morceau d'une des anciennes versions du titre et vous explique comment la musique se travaille "jusqu'au dernier moment" :

Voilà la genèse de Voilà ! Copier

