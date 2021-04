Les balades de France Bleu Paris Matin : aux côtés de la troupe de "Je vais t'aimer"

Après Julie Zenatti, Bénabar ou encore le jeune Symon, Quentin Lhuissier s'est réveillé aux côtés de la troupe de "Je vais t'aimer" dans France Bleu Paris Matin. Véritable phénomène musicale attendu dès le mois d'Octobre 2021, le spectacle reprend les plus grands succès de Michel Sardou dans une histoire traversant les époques. Mais avant de débuter sur scène, il faut bien se préparer et répéter. Pour ça, la troupe se réunit dans le cabaret "Oh, César !", Quentin Lhuissier s'est invité à la fête.

"On est déjà une petite famille"

La troupe réunit au cœur du cabaret "Oh, César !" © Radio France - Quentin Lhuissier

Pour la première fois depuis plus d'un an et à quelques jours des annonces de réouverture progressive des lieux de culture, Quentin Lhuissier a donc poussé les portes d'un cabaret accompagné de Serge Denoncourt, le metteur en scène de la comédie musicale.

Et forcément, ça ne laisse pas indifférent : "ça fait 35 ans que je fais de la mise en scène, je fais que ça ! Là depuis un an, j'en ai pas fait. Alors d'entrer ici, d'être avec des interprètes, de rêver d'un spectacle, c'est énorme pour moi." Au micro de Quentin Lhuissier, Serge Denoncourt revient sur la genèse du projet. Tout commence avec une proposition de Roberto Ciurleo, le producteur :

Roberto Ciurleo, le producteur de Je vais t'aimer © Radio France - Quentin Lhuissier

Roberto Ciurleo, le producteur, partage lui aussi l'émotion de retrouver les lieux de culture : "je me suis même dit en arrivant que plus jamais je n'arriverais dans un lieu de spectacle sans savoir à quel point c'est une chance incroyable. Cette année aura servi à remettre les émotions où elles doivent être tout le temps".

La préparation se passe donc dans ce cabaret parisien, "un vrai symbole" pour le producteur, heureux de pouvoir ancrer ce temps de répétition en Île-de-France, plus d'un an avant les premières dates parisiennes :

On a tous quelque chose en nous de Michel Sardou

Un micro sur la scène du cabaret © Radio France - Quentin Lhuissier

Les chansons de Michel Sardou sont donc au cœur du spectacle qui nous raconte la vie d'un groupe de 7 amis sur quatre décennies : leurs succès, leurs échecs, leurs amours aussi, bref tout ce qui fait la vie. Et parmi ces 7 amis, il y a Nicole et Léo, incarnés par Sofia Mountassir et Boris Barbé.

Boris Barbé et Sofia Mountassir © Radio France - Quentin Lhuissier

Un défi de taille attend les deux acteurs, reprendre un des répertoires les plus connus mais aussi les plus difficiles de la chanson française : "Plus on en écoute, plus on fait ses chansons, plus on se rend compte de la difficulté que ça demande" nous dit Boris, tout de suite confirmé par Sofia. Et pour France Bleu Paris, les deux comédiens nous offrent un petit morceau de leur duo Les Vieux Mariés :

Une petite souris

Avant de quitter le cabaret, la troupe nous fait un nouveau cadeau et nous permet d'assister à l'une des toutes premières répétitions d'un immense classique de Michel Sardou qu'ils reprennent tous ensemble... Pas besoin d'en dire plus : écoutez !

"Je vais t'aimer", en partenariat avec France Bleu, sera sur la scène du Zénith de Lille dès le mois d'Octobre. Il faudra un peu plus de patience pour les découvrir à Paris : le rendez-vous est fixé en Mai 2022 à la Seine Musicale. Retrouvez toutes les infos sur le site officiel du "Mamma Mia français".