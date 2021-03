Les balades de France Bleu Paris Matin : avec Fabien Lecoeuvre et... Serge Gainsbourg

Il a marqué son époque et marque encore la nôtre aujourd'hui. Personnalité à deux facettes, il y avait Gainsbourg et Gainsbarre. Génie de la musique, provocateur assumé, ses chansons ne laissent personne indifférent. Aujourd'hui encore, dans le cadre d'une exposition aux Puces de Saint-Ouen, ou devant sa dernière demeure, nombreux sont ceux à lui rendre hommage. C'est donc Rue de Verneuil que Quentin Lhuissier a rejoint Fabien Lecoeuvre, grand spécialiste de la chanson française et Serge Gainsbourg.

Les murs de la maison de Gainsbourg © Radio France - Quentin Lhuissier

Brigitte Bardot et la rue de Verneuil

Cette maison, que les fans du chanteur de "La Javanaise" connaissent bien, porte le souvenir de Brigitte Bardot avec qui le chanteur vit à l'époque une passion aussi interdite qu'intense. Un temple dédié aux amours et aux succès de l'homme à la tête de chou que nous raconte Fabien Lecoeuvre. Il a pu entrer dans la maison à deux reprises pour des interviews du chanteur.

La rue de Verneuil, raconté par Fabien Lecoeuvre Copier

La façade du 5 rue de Verneuil © Radio France - Quentin Lhuissier

Aux armes, et cætera

A l'intérieur du 5 rue de Verneuil : "chaque objet avait vraiment sa place et une histoire". Parmi ces objets, des pucelles (emblème militaire) envoyées, à l'époque de "Aux armes, et cætera", par les militaires de France. Une anecdote racontée par Fabien Lecoeuvre :

Retour sur l'histoire d'"Aux armes, et caetera" Copier

Je t'aime, moi non plus

La maison de la rue de Verneuil n'est pas le seul témoignage de la passion vécue par Gainsbourg et Bardot. Il y a aussi la chanson "Je t'aime, moi non plus". Si c'est la version de Jane Birkin que nous connaissons le plus, c'est bel et bien avec Brigitte Bardot que Serge Gainsbourg enregistre la première version. Une chanson aux origines improbables, qui trouve sa source dans une interview de Salvator Dali à propos de Pablo Picasso. Le reste, c'est Fabien Lecoeuvre qui vous le raconte au micro de Quentin Lhuissier :

L'histoire de "Je t'aime, moi non plus" racontée par Fabien Lecoeuvre Copier

Toutes ces anecdotes sont à retrouver dans le livre de notre invité : "La véritable histoire des chansons de Gainsbourg" aux éditions Hugo Image.

La véritable histoire des chansons de Gainsbourg - Hugo Image

