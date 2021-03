Les balades de France Bleu Paris Matin : dans le quotidien de Symon, jeune chanteur parisien

Après Sidonie Bonnec, Julie Zenatti ou encore Bénabar, c'est au tour de Symon d'être l'acolyte, de quelques heures, de Quentin Lhuissier. Au programme : balade à Paris et découverte de son univers !

Paris se réveille

C'est dans le IIème arrondissement que Quentin Lhuissier retrouve Symon, jeune chanteur parisien, à l'angle de la rue Etienne Marcel et de la rue Montmartre, un choix qui est loin d'être innocent, il rappelle au chanteur "la vie d'avant" : "c'est un quartier que j'aime beaucoup, dans lequel je suis beaucoup. Quand les bars sont ouverts, j'aime bien me balader ici dont je vous t'y emmener de bon matin". Un rendez-vous donné à 7h, au milieu d'une ville en plein éveil.

Si le quotidien de Symon a, comme le nôtre, beaucoup changé avec la pandémie, il essaie d'aller de l'avant : "tout a changé, c'est assez compliqué de vivre comme avant mais on essaie de faire avec et continuer notre vie, moi je continue de créer, d'aller aux studios... Mais le rapport avec les autres a beaucoup changé".

On profite de notre balade avec Symon pour lui demander comment se porte le monde de la musique parisienne alors qu'il sort son premier EP à la mi-mai : "je viens de sortir Paris il y a quelques semaine et on bénéficie d'un petit succès sur les réseaux sociaux mais j'ai l'impression de faire mon métier à moitié. On ne fait pas de live, il n'y a pas de projets". Pas évident de penser à la suite alors que les lieux de culture sont encore fermés. Mais la création est salvatrice pour Symon qui nous offre quelques extraits de Paris, son premier single :

Son lien avec Paris

SYmon © Radio France - Quentin Lhuissier

C'est devant le Sacré-Coeur que Quentin et Symon se posent quelques minutes plus tard. L'occasion parfaite d'évoquer Paris avec une vue à couper le souffle : "c'est incroyable, je suis très ému. On est parisiens, on a pas l'habitude de visiter, on est souvent surpris par sa ville".

Mais du coup, comment on écrit une chanson sur Paris ? Réponse : l'écrire juste après le confinement ! "On vivait vraiment un moment de liberté, presque d'hystérie et cette chanson est sortie comme ça. [...] On avait vraiment envie de redire notre amour pour Paris qu'on avait pas vu pendant deux mois". Une chanson écrite comme on écrirait sur une relation : "c'est une déclaration ambivalente sur ce qui a d'exceptionnel à Paris et sur ce qu'il y a aussi de très dur. [...] On a voulu vraiment en parler comme d'une relation".

Symon et son single Paris

Rendez-vous à la mi-mai pour découvrir l'EP de Symon, en attendant, vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux.