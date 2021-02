Les balades de France Bleu Paris Matin : réveil aux côtés de Julie Zenatti

Non content d'avoir réveillé Patrick Pelloux et Bénabar, c'est avec Julie Zenatti que Quentin Lhuissier a passé sa matinée. L'ex-"Fleur-de-Lys" nous a ouvert les portes de son quotidien à l'occasion de son livestream à La Scala de Paris. ").

Et ça a commencé tôt... Très tôt, dans le IXème !

Quentin Lhuissier est reçu par Julie Zenatti Copier

Après avoir écouté un de ses derniers singles, "Refaire danser les fleurs", Julie Zenatti se confie sur l'ambition de cette chanson qui résonne particulièrement en ce moment : "on rêve tous de faire danser les fleurs, avoir les cheveux dans le vent et se faire des câlins". Un besoin de tendresse qu'elle trouve chez elle, dans le IXème avec mari et enfants, mais aussi dans son métier : "il me manque un peu les regards doux et les sourires des gens. Je chante pour eux et pour partager avec le public. C'est compliqué". Mais tout ça, c'est après le café et les enfants (quand ils ont envie de s'habiller) :

Les matins de Julie Zenatti Copier

Son quartier dans le IXème, plein de petits commerçants, "malgré que l'on soit à Paris, c'est comme un petit village". Elle fréquente la rue des Martyrs, la rue du Faubourg Saint-Denis ("c'est plein de culture, plein de gens différents et c'est ce que j'aie dans la vie de quartier").

Les circuits courts de Julie Zenatti Copier

Sa vie de quartier, elle nous en a aussi parlé dans Paris Stars, avec Eric Bastien. Sa vie tout court quant à elle est un peu speed, "pas le choix" selon la chanteuse. Un quotidien paisiblement fou, en somme !

Un quotidien paisblement fou Copier

De sa chanson, elle dit : "j'ai envie de croire que le quotidien peut-être renouvelé tous les jours et surtout qu'il puisse être un véritable endroit d'amour et d'éternité". Une vision de l'amour qu'elle commente : "être amoureux, c'est accepté d'être une équipe et parfois de ne pas être sur la même longueur d'ondes mais on peut se retrouver à d'autres endroits et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher".

Son livestream à La Scala

"Je suis très heureuse de pouvoir faire ça, d'avoir un théâtre qui m'ouvre ses portes, plein de gens qui reviennent travailler, qui sont heureux de travailler. Je suis fière qu'on ait réussi à le faire et que les gens nous suivent" nous dit-elle de son concert à La Scala avec France Bleu et de rappeler : "même si nous sommes non-essentiels, nous restons utiles au quotidien des gens".

Sa vision du couple et son livestream à La Scala Copier

Voilà Quentin et Julie Zenatti enfin arrivés devant La Scala une salle que l'interprète de "Si je m'en sors" affectionne particulièrement : "elle a une histoire folle et une acoustique incroyable. Monter un show livestream là-bas c'était l'idéal pour nous", elle fera d'ailleurs découvrir les coulisses de la salle lors de son concert. Elle garde cela dit le COVID en tête, s'il n'y aura pas de spectacteurs en vrai, elle assure que tous les membres ce sont fait testés et "on va tous bien !" L'objectif de ce soir : "ne pas mettre de distances".

La Scala et sa relation avec ses "fleurs" Copier

La Scala à sa réouverture en 2018 © Getty

Si on résume, on peut dire que Julie Zenatti s'en est bien sortie !