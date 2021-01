Les balades de France Bleu Paris Matin : réveil chez Bénabar

Après avoir passé la matinée avec Patrick Pelloux, voici Quentin Lhuissier chez Bénabar. Son nouvel album, "Indocile Heureux" sort ce Vendredi, l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur le quotidien du chanteur.

Réveil à Saint-Mandé

Direction donc Saint-Mandé pour Quentin Lhuissier. Un accueil chaleureux "encore calme, mais ça va s'énerver très vite, avec les enfants qui se réveillent" nous confie le chanteur.

Bénabar nous accueille chez lui Copier

Après avoir écouté son nouveau single "Les belles histoires", nous retrouvons Quentin Lhuissier en compagnie de Bénabar autour de la table du petit déjeuner. Et les belles histoires, pour le chanteur, ça commence le matin, en famille : "ce bonheur là, c'est une belle histoire, indiscutablement. [...] Des fois on perd beaucoup de temps à chercher des belles histoires avec des couchers de soleil sur la lagune ou des plages de sable blanc... et puis des fois, c'est juste devant nous".

C'est après une étude comparative des machines à café que Bénabar nous parle de la sortie de son album. L'interprète du "Dîner" culte se sent "inquiet, excité, heureux, sincèrement heureux. Ca veut dire qu'on a pu faire de la musique et c'est une source de joie indiscutable. Mais en même temps inquiet, parce que l'album sort, il ne m'appartient plus [...] ça donne le trac, mais c'est plutôt un trac constructif".

Et si la période est un peu morose pour tout le monde, on pourrait se dire que c'est un moment peu propice pour sortir un album. Pas tant que ça pour Bénabar qui espère "contribuer modestement à apporter un peu de joie et d'évasion aux gens qui sont dans la galère [...] je pense à ceux qui souffrent de cette période-là plus que d'autres, pour pleins de raison. Je pense à eux aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de chance."

Bénabar et les belles histoires Copier

Son nouvel album

C'est donc à l'occasion de la sortie de son nouvel album que Bénabar nous reçoit à Saint-Mandé. L'occasion d'évoquer avec lui un des titres d'"Indocile Heureux" : "Tous les divorcés" après sa diffusion sur notre antenne.

"C'est toujours très émouvant de voir que la problématique que tu te posais, d'autres se la posent. Ca veut dire que tu es en osmose avec ce qui se passe autour de toi". Un titre, Tous les divorcés, qu'il a écrit chez lui, à Saint-Mandé.

Retour également sur le nom de l'album "Indocile heureux" : "autour de moi, c'est un peu l'image que je renvoyais [...] C'est quelque chose qui me plaît bien, ce n'est pas une posture, c'est pas dire 'non' tout le temps, au contraire, il y'a quelque chose de constructif mais en mettant son libre arbitre dedans".

Bénabar sur son album et le single "Tous les divorcés" Copier

Et qui dit sortie d'un nouvel album, dit la promo qui va avec. Un exercice auquel il se prête volontiers : "je le vis avec plaisir, je me mets un peu comme dans un rôle. Je me mets dans une optique où je vais faire le spectacle et parler de mon album, accessoirement. J'ai pas envie de faire celui qui s'ennuie quand on lui pose des questions".

Il faut que la promotion soit un moment amusant [...] faire en sorte que les gens passent un bon moment

Aux côtés de Quentin Lhuissier, il vous conseille également l'une des chansons de son dernier album et laisse un joli message, solidaire, aux auditeurs de France Bleu Paris.

Bénabar : La promo ! Copier

Indocile Heureux, le nouvel album de Bénabar

à réécouter Les circuits courts... de Bénabar