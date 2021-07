Les bénévoles du Festid'AL se préparent à accueillir les festivaliers

La 12e édition du Festid'AL se tient à Gorron dans le Nord-Mayenne, vendredi 9 et samedi 10 juillet. Plus de 1 000 festivaliers sont attendus pour deux jours de musique, "presque comme avant". Les bénévoles travaillent alors d'arrache-pied pour les chouchouter.

Une centaine de bénévoles est à pied d'oeuvre depuis une semaine pour installer le Festid'AL, festival de musique et d'art de rue à l'espace Colmont à Gorron, dans le Nord-Mayenne.

L'association les Amis d'AL foncent, organisatrice du festival, mobilise chaque jour une trentaine de bénévoles, jeunes et vieux. À l'entrée du site, trois jeunes nettoient de grandes planches en bois qui servent de bar. "Ça fait deux ans maintenant que les bars sont stockés dans des hangars. Ils ont pris la poussière et ils ont besoin d'un petit coup de brosse", sourit Céline, bénévole.

"Une immense scène"

Devant eux, la grande scène est presque totalement en place. "C'est la nouveauté de cette année, s'exclame Céline. Nous avons voulu faire une à nos festivaliers et aux artistes en installant cette immense scène." 240 mètres carrés au sol pour accueillir comme il se doit les têtes d'affiches de ce vendredi 9 juillet au soir, Soldat Louis et Sinsemilia.

à lire aussi Festid'AL : Soldat Louis et Sinsemilia en concert à Gorron en juillet lors de la 12e édition

Un an sans festival

Depuis une semaine, Jim, technicien, participe à son installation. "Là, on est en train de préparer tout ce qui est matériel, son et lumière pour équiper la scène. On est très contents de pouvoir se remettre au travail." L'édition 2020 du Festid'AL a été annulée à cause de la crise sanitaire.

"L'appel à bénévoles a très bien fonctionné, se réjouit Fabien Mariolleau, président des Amis d'Al foncent. On sent que les gens sont motivés pour nous aider dans cette aventure. Et au niveau des festivaliers, il y a une attente assez longue d'avoir eu un an sans festival."

Son propre centre de dépistage

Le Festid'AL attend un millier de personne. Pour respecter les consignes du déconfinement, le port du masque est obligatoire ainsi que la présentation d'un pass sanitaire. Pour celles et ceux qui n'auraient pas reçu les deux doses du vaccin ou effectué un test avant le festival, les organisateurs ont tout prévu.

Donner envie de passer un bon week end avec les bénévoles et les festivaliers - Fabien Mariolleau, président du Festid'AL

La Protection civile de la Mayenne tient un centre de dépistage à l'entrée. Les test sont gratuits et sans ordonnance, avec des résultats en 15 minutes. "C'est vraiment une volonté de rassurer notre public et donner envie de passer un bon week end avec les bénévoles et les festivaliers, explique Fabien Mariolleau. On ne voulait pas non plus que le pass sanitaire soit un frein pour les gens."