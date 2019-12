Les Betteraves Fourragères reprennent VRP en live

Rock rural ou trash guinguette, les rockeurs de Longecourt-en-Plaine ont retourné la scène du grand studio avec leur bonne humeur.

Dijon, France

Le rock ça cultive

Avec Paulo, Aurélie, Mika, Ricou, Emilien, Olive et Kiwi, on a hésité à faire refaire la tapisserie après l'émission. Les betteraves fourragères ça éclaboussent de paroles à la fois souriantes et engagées. Que ce soit derrière leur accordéon, trompette, saxophone, guitare ou batterie, les 7 membres du groupe prennent tout le plaisir du monde à nous partager leur musique. A découvrir aussi via leur Facebook.

Rendez-vous pour le prochain direct le vendredi 20 décembre de 16h à 18h pour encore plus de Live, d'interviews et de musiciens de Côte-d'Or !