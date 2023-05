Les chansons de Johnny Hallyday vont résonner à Thiviers

Le Johnny Forever Tribute Band , c'est avant tout une histoire de rock et de copains. A la mort de Johnny Hallyday (le 5 décembre 2016 ) Cyril Pellerin, chanteur, cherche un groupe de musiciens pour l'accompagner dans un concert hommage, proposé pour la fête de la musique. Il rencontre Virgil, batteur périgourdin, qui accepte de le suivre dans le projet.

"On était 5 au départ, aujourd'hui on est 12 sur scène" se souvient Virgil, qui avoue du bout des lèvres ne jamais avoir été un "fan" de Johnny Hallyday, même si le plaisir de jouer ses standards est bien réel.

Accompagnés d'une section cuivres, d'un harmoniciste et de 2 choristes, Virgil et Cyril ont élaboré un set musical qui garde l'esprit festif des concerts de Johnny, de Noir c'est noir en passant par Quelque chose de Tenesse, Gabrielle, mais aussi des chansons plus récentes comme Au café de l'avenir ou De l'amour, extraits de ses albums plus country/rockabilly selon Cyril. Le groupe travaille actuellement sur quelques morceaux acoustiques sortis dans les années 60.

"On fait découvrir Johnny en se faisant plaisir" insiste Cyril. N'allez pas chercher plus loin, la joyeuse bande de copains du Johnny Forever Tribute Band s'éclate dans ce show musical de près de 3 heures et le public adhère. Le groupe animera l'édition 2023 de Thiviers en Fête, le samedi 3 juin à 21h, sur la place de la République. Concert ouvert à tous.

Plusieurs concerts sont prévus d'ici l'été :

Vendredi 16 juin salle des fête d'Atur

Mercredi 21 Juin devant le restaurant "Au Taquet" à Périgueux pour la fête de la musique

Samedi 1 Juillet sur le site de la guinguette "Les sales gosses de Gisèle" à Église-Neuve-de-Vergt

Vendredi 16 Juillet à Ruffec (Charente)

