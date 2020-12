Des concerts exceptionnels pour les fêtes sur France Bleu

Pour sa grille de Noël 2020, France Bleu vous divertit, vous gâte, vous change les idées pour les fêtes de fin d’année et s’engage, plus que jamais cette année, à soutenir la culture à travers la diffusion de concerts d'exception.

Pour les fêtes de fin d'année, France Bleu se met sur son 31 et sort le grand jeu !

Au programme

Du lundi au vendredi dès 20h : des soirées live avec les concerts des plus grands artistes français et internationaux.

Lundi 21 décembre : Mylène Farmer

En juin 2019, Mylène Farmer avait battu un nouveau record en rassemblant 235 000 spectateurs à l'occasion d'une série de neuf concerts intitulés "Live 2019" dans la plus grande salle d'Europe à Paris La Défense Arena.

Le show à l'infrastructure magistrale et intransportable avait ravi les fans de la chanteuse qui avaient pu danser et s'émouvoir sur ses plus grands tubes, de "Sans contrefaçon" en passant par "Désenchantée" et "Ainsi soit je" mais aussi sur des titres plus récents comme "Des larmes" et "Rolling Stone".

Mylène Farmer, "Live 2019"

Mardi 22 décembre : Boulevard des Airs

Le 30 novembre 2019, Boulevard des Airs était en concert au Zénith de Pau. Florent et Sylvain, les deux chanteurs originaires de Tarbes, ont interprété leurs plus grands succès comme "Emmène-moi", "Bruxelles", "Allez reste" ou encore "Je me dis que toi aussi", ainsi que les titres extraits de leur dernier album.

Un concert inédit à revivre en exclusivité sur France Bleu.

Mercredi 23 décembre : Indochine

En 2010, Indochine frappait fort en devenant le premier groupe français à remplir le Stade de France. Quatre ans plus tard, Nicolas Sirkis et sa bande remettent ça les 27 et 28 juin 2014 avec les Black City Concerts.

Dans l'écrin démesuré du Stade de France, Indochine se produit dans une ambiance survoltée malgré la pluie. L'occasion de redécouvrir les plus grands classiques du groupe : "L'Aventurier", "J'ai demandé à la Lune", "Electrastar", "Miss Paramount" et bien d'autres...

Nicolas Sirkis lors du concert d'Indochine au Stade de France en 2014 © Getty

Jeudi 24 décembre : Soirée "Noël ensemble"

Dès 19h, France Bleu place la soirée du réveillon de Noël sous le signe du partage et de la solidarité pour apporter un peu de joie et d'émotion aux aînés qui vivront ce moment seuls. Une émission en partenariat avec Petits Frères des Pauvres.

À 21h, place à Sting et à son concert "Live in Berlin" enregistré dans la capitale allemande le 10 septembre 2010. Accompagné du Royal Philharmonic Orchestra, le chanteur britannique interprète ses plus grands succès en solo et avec le groupe The Police dans une version symphonique. Au programme : "Roxanne", "Message in the bottle", "King of pain" ou encore "Fields of Gold".

À 22h30, révisez vos classiques avec une émission spéciale France Bleu Collector de Noël avec la complicité de Nicolas Lespaule.

Vendredi 25 décembre : Kool and the Gang

Pour bien digérer la bûche de Noël rien de tel que d'entamer quelques déhanchés sur les tubes de Kool and the Gang tels que "Celebration", "Fresh", "Get down on it" ou encore "Cherish".

L'occasion aussi de rendre hommage à Ronald Bell, membre et cofondateur du groupe disparu en septembre dernier.

Lundi 28 décembre : Soirée des Restos

Depuis la création des Restos du Cœur par Coluche en 1985, les chansons interprétées par Les Enfoirés sont devenues des hymnes.

Il y a d'abord eu "La chanson des Restos" écrite par Jean-Jacques Goldman interprétée à chaque spectacle, jusqu'à "À côté de toi", la dernière en date, écrite et composée par Boulevard des Airs et Tibz. Retour sur les 35 chansons qui ont marqué les Restos.

Les Enfoirés à Strasbourg en 2014 © AFP - PATRICK HERTZOG

Mardi 29 décembre : Le meilleur des concerts de France Bleu

Christophe Maé

Un concert enregistré depuis la station de ski Les Angles en décembre 2019. Le chanteur a interprété ses plus grands succès comme "On s'attache", "Il est où le Bonheur" ou encore "Tombé sous le charme", ainsi que les titres "Les Gens" ou encore "Mon Pays", extraits de son nouvel album "La Vie d'artiste".

Pascal Obispo

Un concert enregistré en avril 2019 dans le cadre du France Bleu Festival aux 2 Alpes. Pascal Obispo a permis au public d'entendre les versions live de ses plus grands succès comme "Fan" et les titres "Rien ne dure", "On n'est pas seul sur terre", "Chante la rue chante" ou encore "Allons en fan" extraits de son dernier album.

Jean-Louis Aubert

À l'occasion de ce concert enregistré au studio 105 de la Maison de la Radio, Jean-Louis Aubert était venu présenter son huitième album « Aubert chante Houellebecq : Les Parages du Vide » et reprendre les tubes intemporels du groupe Téléphone.

Christophe Maé, Pascal Obispo et Jean-Louis Aubert en live © Getty

Mercredi 30 décembre : Patrick Bruel

Après le triomphe de "Ce soir on sort", son neuvième album, Patrick Bruel est parti à la rencontre de son public sur les routes de France. La tournée s'est terminée en apothéose par deux dates à l'Accord Hotel Arena à Paris devant un public conquis.

Le chanteur a interprété ses plus grands succès ("Alors regarde", "Qui a le droit", "Casser la voix") mais aussi les tubes de son dernier album ("Tout recommencer", "Pas eu le temps") ainsi que des titres en duo avec d'autres artistes (Boulevard des Airs, Vianney, Slimane, Erza Muqoli et Claudio Capéo).

Patrick Bruel à la Halle Tony Garnier à Lyon en 2019 © Maxppp - LE PROGRES/Stéphane GUIOCHON

Jeudi 31 décembre : Soirée "Versailles sur son 31"

Pour le soir du réveillon, France 2 organise une grande soirée populaire et festive depuis le château de Versailles qui sera diffusée en simultané sur France Bleu.

Parmi les artistes présents : Amir, Hugues Aufray, Chimène Badi, Bénabar, Amel Bent, Boulevard des Airs, Dany Brillant, Patrick Bruel, Claudio Capéo.

Ensuite, Bob Sinclar s'empare des platines de France Bleu pour clore ce réveillon de la Saint-Sylvestre en mode "Let’s dance".

Vendredi 1er janvier : Elton John

"Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra" est l'un des plus beaux concerts d'Elton John.

Le 14 décembre 1986, le chanteur britannique achève sa série de concerts en Australie par une dernière prouesse artistique à Sydney. Accompagné des 88 musiciens du Melbourne Symphony Orchestra, Elton John interprète ses plus belles chansons ( "Sorry Seems to Be the Hardest Word", "Candle in the Wind", "Your Song") habillé en Mozart devant le public australien.