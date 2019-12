Les concerts et soirées spéciales de votre fin d'année

Votre programme des concerts de fin d'année

Lundi 23/12 - Christophe Maé - France Bleu Live

EXCLU - France Bleu Live avec Christophe Maé, un concert enregistré depuis la station de ski Les Angles. Le chanteur y était venu présenter ses plus grands succès comme "On s'attache", "J'ai laissé", "Belle demoiselle" ou encore "Il est où le bonheur", ainsi que les titres extraits de son nouvel album La Vie d'artiste. À écouter sur France Bleu le lundi 23 décembre de 20h30 à 21h30. En bonus, retrouvez des extraits vidéo du concert et de l'interview de Christophe Maé.

Christophe Maé © Maxppp - Jean-François Souchet

Mardi 24/12 - Concert de Coldplay en direct

EXCLU FRANÇAISE - Chris Martin, leader et chanteur du groupe Coldplay, et ses acolytes, connus pour leurs nombreux tubes dont "Clocks", "Fix You", "Paradise", "A Sky Full Of Stars" ou encore "Orphans" actuellement en playlist sur France Bleu, reviennent avec un huitième album Everyday Life, résolument positif ! Pour le réveillon de Noël Coldplay donnera un concert unique le mardi 24 décembre 2019 de 20h30 à 21h30. Exclusivement en France, le concert sera retransmis en direct dans France Bleu Collector !

Coldplay

Mercredi 25/12 - Journée Spéciale George Michael

À l'occasion du troisième anniversaire de sa disparition, France Bleu rend hommage à l'une des plus grandes stars pop de sa génération. Mercredi 25 décembre, de 6h00 à 20h30, redécouvrez les plus grands succès de George Michael lors d'une Journée Spéciale sur France Bleu. Toute la journée, retrouvez vos titres préférés : "As", "Fast love", "One more try", Don't let the sun go down me", "Outside", Faith", Last Christmas", I want your sex", Jesus to a child", Somebody to love" avec Queen, et bien d'autres. Et de 20h30 à 21h30, revivez la magie de George Michael en concert, avec Live in London enregistré en 2009 en Angleterre. Un moment exceptionnel à écouter dans France Bleu Collector.

George Michael © Getty - EVERT ELZINGA/EPA/Newscom/MaxPPP

Jeudi 26/12 - Boulevard des Airs - France Bleu Live

EXCLU - France Bleu Live avec Boulevard des Airs, un concert enregistré à la station de ski Les Angles dans les Pyrénées-Orientales. Le groupe originaire de Tarbes y était venu présenter ses plus grands succès comme "Emmène-moi", "Bruxelles", "Allez reste" ou encore "Je me dis que toi aussi", ainsi que les titres extraits de leur dernier album Je me dis que toi aussi. À découvrir le jeudi 26 décembre de 20h30 à 21h30. En bonus, retrouvez des extraits vidéo du concert et de l'interview du groupe.

Le groupe boulevard des Airs © Radio France - MAXPPP Stéphanie Para

Vendredi 27/12 - Simply Red Live - France Bleu Collector

EXCLU - Simply Red Live enregistré au Studio 104 de la Maison de la Radio (Paris). Le groupe britannique y était venu présenter ses plus grands succès comme "Money's too tight (To Mention)", "Holding Back the Years", "If You Don't Know Me by Now" ou encore "Thinking of you" extrait de leur dernier album Blue Eyed Soul. À écouter le vendredi 27 décembre de 20h30 à 21h30 dans France Bleu Collector. En bonus, retrouvez trois extraits vidéo et l'interview de Mick Hucknall.

Simply Red Live © Getty - Picture alliance

Mardi 31/12 - Soirée Spéciale : Bob Sinclar mixe votre réveillon

SOIRÉE SPÉCIALE - Bob Sinclar est connu pour ses nombreux tubes dont "Love Generation", inoubliable générique de la Star Academy sur TF1, "World, Hold On (Children of the Sky)", "Rock This Party (Everybody Dance Now)", "What I Want" ou encore "Far l'Amore". Ambassadeur de la French Touch, la house music à la française, qui rayonne dans le monde entier. Bob Sinclar, le DJ producteur et remixeur français de 50 ans, va faire vivre aux auditeurs de France Bleu un réveillon exceptionnel ce mardi 31 décembre, de 22h00 à 02h00 sur France Bleu.

Bob Sinclar mixe france Bleu © Radio France

France Bleu vous souhaite de joyeuses fêtes en musique !