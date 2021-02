Les DJ toulousains sont accueillis au Zapata en mars

On a plein de projets : extension de la terrasse, un "purgatoire" à la réouverture, et Harry Potter fin mai ! Vivement qu'on puisse redonner vie à ce lieu car c'est une petite mort pour nous, en ce moment. Florian Lamarque, directeur du Zapata Toulouse.

Pour aider la communauté de la nuit, le Zapata de Toulouse, accueille des DJ's pour des sessions live tout au long du mois de mars. Ce bar musical lance le #togetherlivetoulouse. C'est gratuit et c'est à suivre chez vous pour retrouver l'ambiance des boîtes. Dans "Côté Culture, Comptez sur nous" ce mercredi 10 février 2021 à 9h10, Florian Lamarque , directeur du Zapata Toulouse évoque ce projet au micro France Bleu Occitanie de Alban Forlot.

L'interview Copier

Du 28 au 30 mai 2021, l'académie des sorciers revient avec de la magie pour les petits et les plus grands, dans une ambiance "Harry Potter". Plusieurs fois repoussé, cet événement se veut familial et fédérateur dans cette ambiance façon Zapata, le révolutionnaire mexicain.

Les artistes présents pour les soirées de mars

De Clary, Sylvain Bullier, Medhi Sass, Arthur Barutel, Hugo Paris Latino, Pokeyz, David Poon, Clai, Thomas Pasko, Rémy Russ, Brolence, Viga, Bro, Meylips, Gaba, Geoffroy Laventure, Tonajha sont annoncés.