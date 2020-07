Les Escales de Saint-Nazaire investissent la base sous-marine avec "Club Panorama"

Le festival les Escales de Saint-Nazaire devait avoir lieu les 24, 25 et 26 juillet. On attendait entre autres Shakaponk, Catherine Ringer, Philippe Katerine, Izia, ou encore Therapie Taxi. Mais la crise sanitaire est passée par là, annulant d'ailleurs la plupart des festivals sur tout le territoire. Qu'à cela ne tienne, le festival et la ville de Saint-Nazaire ont décidé de voir plus petit et de proposer tout de même une série de six concerts gratuits dans un lieu pour le moins insolite, sur le toit de la base sous-marine. Les premiers concerts ont débuté la semaine dernière avec Aloïse Sauvage et se termineront le 26 juillet avec les nantais de Ko Ko Mo (deux artistes programmés initialement sur le festival) Une réaction rapide et nécessaire pour le directeur des Escales Gérald Chabaud. Il était l'invité de France Bleu Loire Océan ce jeudi 16 juillet.

Gérald Chabaud, le directeur du festival des Escales de Saint Nazaire. Copier

Pas question de faire n'importe quoi pour autant. La jauge est à 300 personnes et pas une de plus. Une billetterie gratuite a pour cela été mise en place et tous les billets pour les six concerts sont partis en à peine 20 minutes. Pour se consoler, il faudra désormais attendre l'édition 2021. Le festival les Escales fêtera d'ailleurs son 30ème anniversaire. Mais qui sera à l'affiche? Les mêmes que cette année? ou avec une autre programmation? Gérald Chabaud lève enfin le voile.

Gerald Chabaud dévoile ses envies pour l'édition 2021 des Escales. Copier

Ce jeudi 16 juillet, c'est le chanteur pop-rock Fyrs qui se produit à 20h, samedi ce sera au tour de la chanteuse brésilienne Flavia Coelho, avant de terminer la semaine suivante avec deux groupes nantais : Vidéoclub le samedi 25 juillet et les bouillonnants rockeurs de Ko Ko Mo dimanche 26 juillet.