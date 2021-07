Festival : à Belfort, les Eurockéennes " en résidence secondaire" affichent déjà complet

Il ne fallait pas traîner et tant pis pour les retardataires. Les 5 000 billets mis en vente pour les Eurockéennes "en résidence secondaire" sont partis en quatre jours. Il n'y a plus de place, tout a été vendu pour cette nouvelle formule du festival adaptée à la situation sanitaire, annoncent ce lundi les organisateurs.

" On est désolé pour ceux qui n'ont pas pu avoir de billet car il n'y aura pas de vente sur place. On a été assez surpris car il y avait plusieurs formules mais tout est parti. Ca nous a étonné et nous met aussi la pression pour que la fête soit la plus réussie possible", indique Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes.

Du baume au coeur pour les organisateurs

Ce projet avait été lancé après la deuxième annulation consécutive du festival, encore victime comme en 2020 de la crise sanitaire. L'étau s'est depuis desserré et les règles sanitaires se sont assouplies ce qui a permis aux organisateurs de mettre sur pied cet événement original : une formule concert restauration.

Les festivités se dérouleront du mardi 20 au samedi 24 juillet avec mille spectateurs accueillis par jour sur la presqu'île du Malsaucy.

30 artistes sur scène et un restaurant gastronomique

30 artistes de tous les continents seront présents chaque soir de 18h à minuit. Les concerts auront lieu debout avec port du masque obligatoire. Skip the Use, le DJ Acid Arab ou encore le groupe the Inspector Cluzo (avec à la batterie le chef étoilé Philippe Etchebest) vont assurer le show.

D'autres chefs seront eux en cuisine du restaurant gastronomique avec 150 personnes à table chaque soir. "Dans notre secteur, la reprise se fait en été. Et en été, on a plus envie de faire des barbecues que d'aller en concert. C'est peut-être là qu'on a tapé juste", analyse Jean-Paul Roland prêt à vivre un enchantement à la sortie du confinement avec 5 000 spectateurs privilégiés.

Une vingtaine de postes encore à pourvoir

Une vingtaine de postes est encore à pourvoir pour l'organisation de ce festival. Les organisateurs recherchent encore de la main d'œuvre notamment dans le service et la logistique.