Les Français, la musique et le confinement !

Avec la multiplicité des sites internet et autres applications, la musique n'a jamais autant fait partie de notre quotidien. Spotify est un des acteurs majoritaires des services de musique à la demande. Parmi les fonctionnalités de l'appli : la création de playlist ! Il y'en a une pour tout : jardinage, pâtisserie, télé-travail, etc...

Antoine Monin est le directeur de la musique pour Spotify France,il nous décrit les tendances qui se sont dessinées pendant le confinement. Il nous présente également l'engagement de sa marque pour les artistes français (de la "simple" mise en avant aux contributions de ces derniers). Pour les tendances du moment on retrouve Vianney, The Weeknd et... Jul !

Toutes les explications avec Antoine Monin au micro de Benoît Prospero.

Antoine Monin et Benoît Prospero sur France Bleu Copier