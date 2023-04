Les futurs chefs d’orchestre passent leurs auditions à Besançon

Près de 300 jeunes candidats ont participé à l'étape bisontine du Concours international des jeunes chefs d'orchestres, jeudi 27 et vendredi 28 avril 2023.

Réputé dans le monde entier, le Concours international des jeunes chefs d’orchestre était de retour à Besançon, où il a vu le jour en 1951, pour sa 58ème édition. Près de 300 candidats entre 20 et 35 ans ont accompagné deux pianistes jeudi 27 et vendredi 28 avril avec l’espoir de convaincre le jury pour une place en finale.

Sur plusieurs centaines de participants dans le monde entier pour les présélections, 20 seront retenus en finale en septembre. © Radio France - Louison Leroy

Des inscriptions écoulées en 24 heures

Après une grande inspiration, Julien Jacquemart se lance la boule au ventre pour huit minutes d’auditions devant le jury. « C’est très stressant parce qu’on travaille très dur depuis des années et tout se joue sur une durée très courte », confie le jeune homme de 23 ans. Comme lui, 274 autres candidats défilent sur deux jours pour tenter de décrocher une place pour la finale qui aura lieu au mois de septembre.

Les candidats chefs d'orchestre répètent leurs derniers coups de baguette avant de s'élancer devant le jury. © Radio France - Louison Leroy

Cette année, l’organisation du concours a été submergée par les demandes. Preuve en est : toutes les inscriptions possibles ont été bouclées en une journée, privant de participation 150 autres candidats. « On réfléchit même à mettre en place une présélection sur dossier à partir de 2025 », indique Jean-Michel Mathé, le directeur du concours.

Les femmes toujours absentes

Sur près de 300 candidats, seules 51 femmes participent aux présélections. Un chiffre en légère baisse par rapport aux deux années précédentes et une représentation toujours très faible. « Les orchestres ont longtemps été machistes, concède le chef d’orchestre et membre du jury Jacques Mercier. Certains musiciens refusaient d’être dirigés par des femmes… Les mentalités ont complètement changé et c’est tant mieux. » Le phénomène peine malgré tout à se voir sur les statistiques.