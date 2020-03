Les groupes aixois Deluxe et French Fuse jouent et mixent durant le confinement

View this post on Instagram

French Fuse Feat. VOUS ! Yo les potes ! On a eu une idée ! 💡 Étant donné que la plupart d’entre nous sont confinés à la maison, on vous propose de faire une musique tous ensemble ! C’est très simple : Vous nous envoyez une vidéo de vous (très court extrait) sur frenchfuse@gmail.com ou bien en mp sur FB ou Insta 😀 Faites ce que vous voulez !! Par exemple : Chanter / faire des bruits avec la bouche / jouer quelques notes sur votre instrument / faire des sons avec des objets ... libre à votre imagination ! Puis on reprendra un maximum de videos pour en faire une musique !! 🎶 Vous avez 48h00 ! 🙌🏻 Le Remix du Confinement va être chouette ! ❤️