Les heures Bleu de la Vienne : Michel Jonasz a enchanté Vouneuil-sous-Biard

Vouneuil-sous-Biard, France

Les Heures Bleu de la Vienne, organisées par France Bleu Poitou et le département de la Vienne, deuxièmes de la saison, se sont tenues ce mardi soir à la salle R2B de Vouneuil-sous-Biard. La tête d'affiche : Michel Jonasz, qui revient en cette fin d'année avec un tout nouvel album studio, La Méouge, le Rhône, la Durance.

"Extraordinaire" Michel Jonasz

Accompagné de Jean-Yves D'Angelo au piano, Michel Jonasz a donné près d'une heure et demie de concert. "Du blues, du blues, du blues" pour ce spectacle qui a enchanté les spectateurs. "Extraordinaire", "il ne change pas, toujours aussi proche du public" - et effectivement, le chanteur est sortie de scène pour se promener parmi les spectateurs. "Il aime ce qu'il fait, et ça se sent, il transmet du plaisir et de l'énergie". Une partie du concert à (re)voir dans la vidéo ci-dessous.

Le Montmorillonais Nicolas Moro en première partie

Comme c'est la coutume aux Heures Bleu de la Vienne, c'est un artiste local qui a ouvert la danse en première partie. Le Montmorillonais Nicolas Moro, vient lui aussi de sortir un nouvel album : "Des traits en commun". Si certains spectateurs le connaissaient déjà (il a joué pendant 15 ans dans le groupe poitevin Opa Tsupa), son concert a été pour la plupart du public "une très bonne surprise". "Il est très drôle, il a une très belle voix, et il a bien réussi à chauffer la salle !".