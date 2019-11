Seconde soirée concerts Les Heures Bleu de la Vienne ! Venez assister aux concerts de Michel Jonasz et Nicolas Moro à Vouneuil-sous-Biard, salle R2B le mardi 3 décembre à 20h, France Bleu Poitou et ses partenaires vous y invitent ! Inscriptions en ligne ci-dessous.

Les Heures bleu de la Vienne - Michel Jonasz et Nicolas Moro en concert le 3 décembre et on vous y invite !

Châtellerault, France

Le Département de la Vienne et France Bleu Poitou vous y invitent

Vous souhaitez assister le mardi 3 décembre 2019 à la soirée concerts "Les Heures bleu de la Vienne" ? Vous souhaitez venir y applaudir à 20h à la Salle R2B à Vouneuil-sous-Biard, Michel Jonasz et Nicolas Moro en première partie de concert ?

France Bleu Poitou et ses partenaires, le Département de la Vienne, et la ville de Chatellerault, vous offrent vos invitations après tirage au sort. Il vous suffit de tentez votre chance en remplissant notre formulaire en ligne pour participer à notre grand tirage au sort le lundi 2 décembre prochain.

Important, surveillez attentivement votre boite mail

Les gagnants recevront leurs E-Billets directement sur leurs boites mails.

Le mail contenant les deux E-Billets peut arriver dans les spams de votre boite mail. Nous vous incitons à bien vérifier votre messagerie, à partir du lundi 2 décembre prochain. Bonne chance à tous...

Michel Jonasz sur la scène de l'R2B avec un nouvel album

Michel Jonasz revient en cette fin d'année avec un tout nouvel album studio... La Méouge, le Rhône, la Durance

Et comme un album de Michel Jonasz est toujours un millésime rare, c'est dire ce cru 2019 était attendu ! 8 ans après son dernier disque studio, à 72 ans "Mister Swing" nous revient enfin avec un album studio de 19 titres, 19 chansons inédites réalisé avec ses fidèles frères de groove et d’âme... on y retrouve Manu Katché et Jean-Yves D’Angelo accompagnés par la fine fleur de la scène française, Jérôme Regard, Hervé Brault ou encore Greg Zlap et quelques autres…

Les Heures bleu de la Vienne - Michel Jonasz - 3 décembre2019 © Radio France - département86

Le chanteur « aux semelles de vent » a puisé son inspiration au fil de ses voyages et des paysages qu’il a traversés. On retrouve ici son souffle poétique exprimé dans toute son incandescence.

Si « La Méouge, le Rhône, la Durance » est un album qui fait souvent référence à l’élément Eau (Océan, Traverser la mer à la nage), c’est aussi un album de Feu !

En savoir plus sur Michel Jonasz :

- Site officiel : micheljonasz.fr

- Page : Facebook/micheljonaszofficiel/

- Chaine Youtube : Michel jonasz

► Extrait du nouvel Album... On était bien tous les deux

En Première Partie des Heures bleu de la Vienne, Nicolas Moro

Nicolas Moro qui vient de sortir un nouvel album "Des traits en commun" sera sur la scène de la salle R2B en première partie du récital de Michel Jonasz. Venez découvrir le mardi 3 décembre, ce Talent du Poitou en version voix-guitare.

Pendant 15 ans, Nicolas Moro a joué dans le groupe poitevin Opa Tsupa. Depuis, Nicolas Moro mène de front une carrière de bluesman en formule one man band : Stompin' Joe et une carrière sous son propre nom.

Pour tout savoir et à réécouter : Bleu Poitou Live avec Nicolas Moro

+ d'infos sur la page officielle de l'artiste : Facebook/lhomeofficiel/

+ d'infos sur le site officiel : nicolasmoro.com

Cette première soirée "Concerts Les Heures bleu de la Vienne - Saison 2" sera également à suivre en DIRECT en photos et vidéos depuis la Salle R2B à Vouneuil-sous-Biard sur la page officielle Facebook de France Bleu Poitou - Facebook/FranceBleuPoitouofficiel / #LHB86 sur le réseau Twitter

