Les internationales de la guitare édition 2021: ce que l'on sait de la programmation

Voici donc la programmation 2021 des Internationales de la guitare. Inscrit dans l’actualité culturelle, la 26 e édition du Festival « les Internationales de la Guitare – Sud de France » se tiendra du 11 septembre au 9 octobre 2021 et affirmera son ancrage sur le territoire. « Le printemps est inexorable ». Même si la saison s’annonce morose avec ce troisième confinement et ses tristes cortèges de salles fermées et de festivals annulés, les IG resteront debout aux côtés de leurs pairs, et fermement engagées pour défendre la Culture de France et ses maillons les plus faibles du spectacle vivant. Le festival « les Internationales de la Guitare – Sud de France » opte une fois encore pour un bleu horizon, proche et flamboyant. L’espoir des jours heureux a permis en 2020 de maintenir un mois de festival sur le territoire, tout en respectant strictement les consignes sanitaires. La vocation des IG est d’organiser des événements musicaux éclectiques et d’aller à la rencontre de ses publics : des plus petits aux plus isolés, des curieux aux passionnés. C’est dans cet élan d’optimisme et de volonté que nous annonçons la programmation de notre 26e édition qui se déroulera du 11 septembre au 09 octobre 2021. Une programmation empreinte du territoire et ponctuée de temps forts et de rendez-vous, notamment avec des hommages à Georges Brassens et à Manitas de Plata à l’occasion du centenaire de leurs naissances. Programmation complète et billetterie à venir sur www.les-ig.com

Premiers rendez-vous de l’automne annoncés :

- 11 et 12 septembre : Salon International de la Lutherie, à « la Cité » de Toulouse (avec en invités d’honneur Dick Annegarn et Cassie Martin)

- 17 septembre : The Buttshakers à Marvejols

- 17 septembre : Thibaut Garcia à Saint-Georges d’Orques

- 18 septembre : Yamandu Costa à Lattes

- 23 septembre : Barbara Carlotti à Montpellier

- 24 septembre : Ignacio Maria Gomez à Prades-le-Lez

- 24 septembre : Tangram à Rivesaltes

- 25 et 26 septembre : 24h dément(es) en centre-ville de Montpellier

- 1 er octobre : Création inédite en hommage à Georges Brassens avec Sanseverino à Montpellier

- 2 octobre : Stéphan Eicher à Montpellier

- 2 octobre : Eddy la Gooyatsh « le jour où le jour s’arrêtera », spectacle jeune public à Lunel

- 2 octobre : Les amis de Brassens à Mauguio

- 8 octobre : Jean-Félix Lalanne à Clapiers - 9 octobre : Thomas Dutronc à Montpellier