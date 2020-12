Les meilleurs moments du week-end 100% Johnny de France Bleu Creuse

Vendredi 4 et samedi 5 décembre France Bleu Creuse fait revivre la légende de Johnny Hallyday. Emotion et souvenirs avec les témoignages de celles et ceux qui l'ont bien connu, ou simplement croisé lors de ses vacances avec Nathalie Baye dans le village de Vallière.

1982 : Johnny Hallyday est convié à participer à l'émission "Formule Un" de Maritie et Gilbert Carpentier. Nathalie Baye fait également partie des artistes invités. Johnny et Nathalie se trouvent réunis pour un sketch intitulé "Quoi de neuf ma jolie ?"

C'est le point de départ de leur trois années de vie commune, qui mènera Johnny jusqu'en Creuse, où il passa quelques étés avec l'actrice. Et qui sera marqué par la naissance de leur fille, Laura Smet. Retour sur les "années creusoises" de Johnny, en compagnie des célébrités qui l'ont bien connu, mais aussi avec celles et ceux qui l'ont connu "différemment", cet "autre Johnny" au cours de ses séjours estivaux dans le village de Vallière.

Jeunes en Creuse : c'était qui Johnny Hallyday ?

Avant d'évoquer les souvenirs de ceux qui ont croisé sa route, nous avons voulu savoir ce qu'évoquait le nom de Johnny Hallyday pour les jeunes creusois.

Monique Le Marcis, ancienne directrice de la programmation de RTL

Monique Le Marcis, directrice de la programmation de RTL de 1969 à 1996, et amie de Johnny Hallyday

Monique Le Marcis, creusoise originaire de Chénérailles, et qui était directrice de la programmation de RTL de 1969 à 1996, a bien connu Johnny. Elle était une de ses amies. Elle évoque avec Gaëtan Spagnol tour à tour sa première rencontre avec Johnny, un moment de radio incroyable, Johnny en Creuse, le roi des surprises que pouvait être Johnny, et l'album J'ai oublié de vivre.

Laura Smet

Laura Smet, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday

On ne présente plus Laura Smet, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday. Celle pour qui Johnny a enregistré la chanson Laura, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman en 1986, raconte ses souvenirs de Creuse quand elle était enfant.

Philippe Labro, ancien parolier de Johnny

Philippe Labro, journaliste, écrivain, réalisateur, homme de médias et parolier emblématique de Johnny Hallyday

Philippe Labro, journaliste, écrivain, réalisateur, homme de médias et parolier emblématique de Johnny Hallyday. Pour nous il évoque quelques souvenirs.

Pierre Billon, directeur artistique, parolier, compositeur et chanteur

Pierre Billon a réalisé tous les albums de Johnny Hallyday entre 1982 et 1984

Pierre Billon écrit et/ou compose pour Johnny Hallyday plusieurs chansons entres 1977 et 1979. À partir de 1982, nommé directeur artistique du chanteur - fonction qu'il occupe jusqu'en 1984 - Pierre Billon réalise tous les albums de cette période. Retour avec lui sur les années passées aux côtés de Johnny.

Jean Magliocco, grand collectionneur de souvenirs de Johnny Hallyday

Tee-shirt à l'effigie du rockeur, bracelet en cuir clouté et rouflaquettes : Jean Magliocco a la panoplie du fan parfait de Johnny. Il a aussi été homme multifonctions sur les tournées du chanteur. Mais comment l'a t-il connu et a-t-il pu l'approcher ?

Jean Magliocco habite aujourd'hui en Creuse, et c'est un très grand fan et collectionneur de souvenirs Johnny halliday.

Travailler auprès de Hallyday un rêve pour beaucoup, une réalité pour Jean Magliocco Jean Magliocco habite aujourd'hui en Creuse, et c'est un très grand fan et collectionneur de souvenirs Johnny halliday. Ce qu'il faisait comme travail pour la star, le souvenir de la tournée en Amérique du Sud, quel boss était Hallyday ?

Bruno Allaire, homme de radio

Bruno Allaire est un homme de radio. Il fût le premier matinalier de Radio La Creuse. Il se souvient... 1982. C’était un vendredi d’hiver. Bruno décide de rendre visite à Johnny Hallyday et Nathalie Baye dans leur maison commune de Vallière

Didier Barbelivien

Didier Barbelivien, auteur-compositeur-interprète a composé plus de 2 000 chansons.

Didier Barbelivien, auteur-compositeur-interprète a composé plus de 2 000 chansons. Un grand nombre d'artistes francophones ont interprété ses chansons, notamment Hervé Vilard, Michel Sardou, Dalida, Mireille Mathieu, Michèle Torr, Céline Dion et bien-sûr Johnny Hallyday avec Elle m'oublie. Il se souvient de leur première rencontre alors que le titre était déjà dans les hit-parades.

Sam Bernett, animateur radio et journaliste

Sam Bernett dans les années 60' alors qu'il était animateur sur Europe n° 1

D'abord journaliste au New York Times dans les années 1960, il revient en France où il travaille successivement à RTL de 1966 à 1968 puis à Europe 1 de 1968 à 1971, puis de nouveau à RTL de 1971 à 1986. Il sera le Monsieur Loyal de la tournée du Johnny Circus de Johnny Hallyday en 1972. Il fût un ami de toujours de Johnny.

