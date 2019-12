"Les mélodies du bonheur " de Richard Rodgers avec l'O.N.L sur France Bleu Nord le soir de Noël à 22h00

Les mélodies du bonheur

Les plus belles comédies musicales de Richard Rodgers

Enregistrées à Lille – Auditorium du Nouveau Siècle par France Bleu Nord et diffusées ce mercredi 25 décembre à 22h

Extraits des comédies musicales de Richard Rodgers

La Mélodie du bonheur

South Pacific / Le Roi et moi

Carousel / Pal Joey

Oklahoma

Direction Tom Brady

Chant Alysha Umphress, Lora Lee Gayer, Samantha Massell, Ben Davis, Cody Williams

Violon solo Fernand Laciu

Programme conçu et imagine par Gary Brown, ASB Music Ltd (Londres)

Quelques notes de La Mélodie du bonheur et l’image de Julie Andrews nous apparaît rayonnante dans les montagnes suisses. Un air du Roi et moi, et cette fois c’est Yul Brunner qui nous emmène dans le royaume enchanté du Siam. Mais ces deux chefs-d’œuvre cinématographiques ne doivent pas faire oublier les incroyables mélodies composées par Richard Rodgers. Associé au librettiste Oscar Hammerstein, le musicien américain a créé d’immortels ouvrages pour la scène new-yorkaise. Pour meilleure preuve, Carousel (et sa célèbre chanson You’ll never walk alone) a été élue meilleure comédie musicale du 20ème siècle par le magazine Time. Plongez dans la magie de l’âge d’or de Broadway pour les fêtes de Noël !

Enregistrées à Lille – Auditorium du Nouveau Siècle par France Bleu Nord et diffusées ce mercredi 25 décembre à 22h

Vous avez raté la diffusion ? C'est en réécoute ici :