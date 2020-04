Les musées de Bergerac ouvrent leurs portes en Facebook Live

En ces temps de confinement il est impossible d'avoir accès à un musée. Et les musées de Bergerac ne font pas exception. l'occasion de développer la solidarité culturelle en ouvrant l'accès au patrimoine grâce à des rendez-vous Facebook Live programmés

Pour nous permettre de nous évader un peu, l'équipe des Musées de Bergerac a fait preuve d'imagination. Le musée de la Ville, Le musée du Tabac, le musée Costi ( consacré entièrement au sculpteur) se sont mobilisés en proposant des visites d'une trentaine de minutes, à l'image de "L'oeuvre café" qui en temps normal est un rendez-vous très prisé consistant à découvrir un objet des collections des musées en une visite de 30 minutes, conclue par la dégustation d'une boisson chaude.

Dès mardi à 13h, Sylvie médiatrice culturelle pour les musées de Bergerac propose de plonger dans le passé de Bergerac qui a prospéré grâce au fleuve et au commerce du vin au travers de la découverte d'une oeuvre, sur le thème "batellerie et ballon d'accostage". L'occasion d'entrer dans ce musée fermé au public depuis le 1er décembre dernier pour des raisons de sécurité, en attendant d'être remplacé par la création d'un Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine. Au deuxième étage du Musée le passé batelier de la rivière Dordogne qui traverse la ville est mis en scène au travers de maquettes, de photos de constructions des fameuses gabarres-ces bateaux qui servaient au transport de marchandises et aujourd'hui à de charmantes promenades touristiques-, et il y a même une salle consacrée aux ponts...notamment "Le Grand pont de Bergerac" qui fit de la ville un carrefour commercial majeur.

Rendez-vous sur la page Facebook des musées de Bergerac à 13 H mardi 14 avril pour cette visite exceptionnelle, et si vous en redemandez, les musées vous proposent un atelier artistique le 22 avril et une promenade au plus près des bronzes de Conti le 30 avril.